Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда?

© LETA 21 декабря, 2025 13:09

0 комментариев

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

Общественное обсуждение началось 13 декабря и продлится до 23 января. Собрание для обсуждения проекта отчёта будет проводиться в гибридной форме, оно состоится 30 декабря в 17:00 в малом зале центра культуры "Иманта", бульв. Анниньмуйжас, 29. В нём можно будет участвовать в режиме видеоконференции, используя приложение MS Teams.

Чтобы получить доступ в качестве активного участника или участвовать очно, требуется предварительная регистрация.

Рижане в соцсетях уже высказали своё недовольство тем, что собрание назначено на такое время, когда большинство людей готовится к празднику и посещает новогодние мероприятия.

На странице пункта Иманты Рижского центра жителей микрорайонов в "Фейсбуке" был задан вопрос, нельзя ли перенести собрание на начало января, однако координатор микрорайонов Дайра Бите ответила, что связалась с организаторами и выяснила - дату и время поменять невозможно.

Уже сообщалось, что рядом с кладбищем "Лачупе", на ул. Балтэглю, 30, планируется обустройство частного кладбища. 

SIA Rīgas apbedīšanas dienests инициировало изменения локальной планировки земельного участка по этому адресу, и в июне Рижская дума решила передать планировку на публичное обсуждение и получить экспертные заключения от организаций.

Общая площадь территории - около 7,9 га, она расположена на юго-западе микрорайона Клейсты, между кладбищем "Лачупе" на севере и микрорайоном Иманта-3 на юге.

Клейсты - один из менее густонаселённых районов Риги, в нём преобладает природный ландшафт и насаждения.

На юго-западе земельного участка, где наиболее высокий уровень грунтовых вод, допустима лишь высадка траурной рощи и создание колумбария, традиционные захоронения здесь запрещены. В отдельных местах на участке допускается строительство крематория и морга.

Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек
Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек (1)

Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги
Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги (2)

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини
«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

А что с английским? Депутат Бутанс предложил публиковать объявления о вакансиях на госязыке

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

Разногласия в мире Трампа — как они возникли в самом сердце движения МАГА?

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

Песков: Путин готов к переговорам с Макроном по Украине

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

Датские F-16 улетели в Аргентину: почему же не в Украину?

6 декабря 2024 года на авиабазе Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова состоялась церемония ввода в строй первых шести истребителей F-16AM/BM. Самолеты были приобретены у Дании в рамках соглашения о поставке 24 машин, подписанного в апреле 2024 года. В мероприятии принял участие президент Хавьер Милей, для которого сделка стала одним из символов смены внешнеполитического и экономического курса страны.

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

Об этом агентство LETA информировал отдел общественных отношений Госполиции.

