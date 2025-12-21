Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда?

Общественное обсуждение началось 13 декабря и продлится до 23 января. Собрание для обсуждения проекта отчёта будет проводиться в гибридной форме, оно состоится 30 декабря в 17:00 в малом зале центра культуры "Иманта", бульв. Анниньмуйжас, 29. В нём можно будет участвовать в режиме видеоконференции, используя приложение MS Teams.

Чтобы получить доступ в качестве активного участника или участвовать очно, требуется предварительная регистрация.

Рижане в соцсетях уже высказали своё недовольство тем, что собрание назначено на такое время, когда большинство людей готовится к празднику и посещает новогодние мероприятия.

На странице пункта Иманты Рижского центра жителей микрорайонов в "Фейсбуке" был задан вопрос, нельзя ли перенести собрание на начало января, однако координатор микрорайонов Дайра Бите ответила, что связалась с организаторами и выяснила - дату и время поменять невозможно.

Уже сообщалось, что рядом с кладбищем "Лачупе", на ул. Балтэглю, 30, планируется обустройство частного кладбища.

SIA Rīgas apbedīšanas dienests инициировало изменения локальной планировки земельного участка по этому адресу, и в июне Рижская дума решила передать планировку на публичное обсуждение и получить экспертные заключения от организаций.

Общая площадь территории - около 7,9 га, она расположена на юго-западе микрорайона Клейсты, между кладбищем "Лачупе" на севере и микрорайоном Иманта-3 на юге.

Клейсты - один из менее густонаселённых районов Риги, в нём преобладает природный ландшафт и насаждения.

На юго-западе земельного участка, где наиболее высокий уровень грунтовых вод, допустима лишь высадка траурной рощи и создание колумбария, традиционные захоронения здесь запрещены. В отдельных местах на участке допускается строительство крематория и морга.