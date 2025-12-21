«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?

Латвийское радио побеседовало с молодым хирургом Такой Танабэ из Шри-Ланки. Встреча состоялась за день до экзамена на уровень A2. «Я врач и преподаватель. Я живу в Риге шесть лет». Но поскольку сказать по-латышски он мог немногим больше этого, интервью проходило на английском.

«Я приехал в Латвию в 2019 году. Родился на Шри-Ланке, родители — из Шри-Ланки и Японии», — рассказал он. Все это время Така не ощущал острой необходимости учить латышский: учеба была слишком напряженной. Кроме обязательного вводного курса в университете, он так ничего и не освоил.

Теперь, закончив учебу, он хочет остаться в Латвии и работать еще шесть лет. Поэтому интенсивно учит язык.

Как именно он это делает? «К экзамену A1 я готовился сам и сдал его. Для A2 использую онлайн-курсы с месячной подпиской. Там у меня занятия с преподавателем, который проверяет мои задания».

«Мне нужны более интенсивные курсы: чем дольше я учу язык, тем труднее заставить себя это делать, и я просто все забуду. Латышский — это, к сожалению, язык, которым я в повседневной жизни не пользуюсь. По моему опыту, коллеги здороваются со мной по-латышски, но, поняв, что я иностранец, из вежливости переходят на английский. За шесть-семь лет я очень редко говорил по-латышски с коллегами или студентами».

Чтобы укрепить языковые навыки, Така читает новости. А как с латышским у его бывших однокурсников? «Если честно, не так много людей с энтузиазмом учат латышский.

В соцсетях я видел нескольких, кому язык показался интересным и кто нашел хороших преподавателей, но большинство не стремятся изучать его углубленно».

На вопрос, что могло бы мотивировать людей учить язык, Така ответил: «Если бы было больше рекламы, призывающей учить латышский, или предложений для групп, где местные общаются с иностранцами, думаю, у иностранных студентов был бы больший интерес к латышскому».

Подобные решения предлагает и Агентство латышского языка, опубликовавшее в декабре исследование «Освоение латышского языка среди новоприбывших».

Оно описывает типичного новоприбывшего, изучающего госязык: он работает более 30 часов в неделю и живет в Риге или окрестностях. Большинство опрошенных в повседневной жизни могут обходиться без латышского.

Интересно, что приезжие из Индии, Шри-Ланки и Пакистана часто начинают учить язык лишь спустя несколько лет жизни в Латвии: поначалу у них другие приоритеты, а в быту помогает сеть поддержки из своей общины. Приезжие из европейских стран обычно начинают учить госязык сразу после приезда или даже до переезда в Латвию, осознанно готовясь к жизни здесь.

В исследовании также говорится, что наше общество проявляет «неоправданную уступчивость», часто переходя на английский или русский, что мешает освоению языка. Авторы также отмечают, что на рабочих местах по-прежнему недостаточно обеспечивается использование латышского, хотя это ответственность работодателей и коллективов и важный источник языковой практики.

Встретилось Латвийское радио и с преподавателем латышского Ласмой Сирмуле. Она тоже замечала, что латыши в разговорах с иностранцами склонны переключаться на другой язык, что затрудняет процесс обучения. «О да, и я постоянно напоминаю об этом в своем окружении — друзьям, знакомым-латышам: я понимаю желание латышей помочь, но, к сожалению, это медвежья услуга! Мы не помогаем, и тогда возникает ситуация, когда люди живут здесь 30 лет и приходят ко мне учить A1».

По ее мнению, это подрывает уверенность людей в своей способности говорить по-латышски. «У меня была студентка, которая и так была очень неуверена в себе, она врач из Украины. И она мне говорит: «Ласма, неужели я так плохо говорю по-латышски?» Я спрашиваю: «Почему ты так думаешь?» — «Все пациенты, как только я начинаю, как только открываю рот по-латышски, сразу переходят на русский. Неужели они меня не понимают, неужели все так плохо?» Я говорю: «Нет, они хотят тебе помочь! Просто не понимают, что делают наоборот».

В повседневной жизни у иностранцев возникает и языковая путаница. «Насчет латышского и русского — у меня есть примеры, когда человек переехал в Латвию и поначалу пытался учиться по тому, что слышал вокруг, а не ходил к преподавателю. И с чем мы потом долго боролись — у него смешались латышский и русский, потому что он не понимал, что именно слышит на улице».

Что касается граждан России, которым предстоит экзамен на уровень А2, Латвийскому радио не удалось договориться об интервью ни с одним из них. Все, к кому обращались, отказались публично высказывать свое мнение.

Однако студенты, с которыми общалось Латвийское радио, и другие участники описывают примерно одинаковую ситуацию: у иностранных студентов в Латвии сейчас нет мотивации учить язык, если только он не нужен для работы. Когда язык все же становится необходим, его можно освоить довольно быстро. В исследовании Агентства латышского языка также указано, что главный мотивирующий фактор для изучения языка — желание понимать местных жителей и сотрудничать с ними, что является и важной предпосылкой интеграции.

Причины, по которым иностранцы не спешат учить латышский, различны, но в исследовании выделяется именно окружающая среда, различные привычки в обучении, а также низкая практика обучения.

А главная проблема одна: наша собственная склонность переходить на иностранный язык вместо того, чтобы помочь освоить латышский. Исследование называет это одним из препятствующих факторов.