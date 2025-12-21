«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка

По будущей велодорожке можно будет доехать от ротационного круга на ул. Мукусалас аж до Кекавы. Один из её участков проходит по ул. Упью, это район Южного моста. Улица небольшая, она ведёт к нескольким частным домам. До прокладки велодорожки здесь была широкая гравийная дорога.

В редакцию "Без табу" обратился Геннадий, живущий на ул. Упью. От имени нескольких семей он выразил опасение по поводу того, как все они будут подъезжать к своим домам в будущем. Улица делится на две полосы по одной в каждом направлении, между ними - разделительная полоса. По ним будут ездить и велосипедисты, и моторизованные транспортные средства. Геннадия волнует то, что ширина каждой из полос проезжей части - всего 2,5 м. В такую узкую полосу еле вписывается легковой автомобиль, так что проезд на более крупногабаритном транспорте будет весьма затруднителен.

"Сюда ездят на грузовиках, возят дрова, чистят снег, вывозят мусор. Ширина неправильная! Я обращался к рабочим и бригадиру. Тот сказал: такой проект, ничего сделать не можем. О чём думал архитектор, когда эскиз рисовал? Только о велосипедистах!" - жалуется Геннадий.

Есть и другие неудобства. Улица Упью уже давно разрыта, на машинах ездить по ней нельзя. Поэтому приходится ездить по бездорожью, рискуя застрять в грязи. Геннадий сомневается, что кто-то будет чистить от снега эту дорогу, которая возникла стихийным образом. Он считает, что рабочим неплохо бы поторопиться и вовремя закончить участок на ул. Упью, чтобы здешним обитателям не приходилось ломать здесь машины: "Когда откроют дорогу, неясно, потому что никто не работает. Рабочих нет! Впереди зима, никто ничего тут не делает. Летом всю технику использовали в других местах, где надо показать, что работают, а тут окраина города. О нас тут забыли! Если бы рабочих не убрали, тут уже был бы асфальт".

Однако местным жителям всё же, к сожалению, придётся ещё потерпеть: велодорожку в Пардаугаве планируется закончить лишь к середине следующего года.