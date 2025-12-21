Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка

21 декабря, 2025 16:32

0 комментариев

Жителей Пардаугавы рассердил выбор решения для строительства велодорожки: они считают, что из-за этого будет затруднён проезд к их домам. Уже сейчас, пока она строится, им приходится подъезжать домой по бездорожью, потому что всё разрыто, сообщает программа "Без табу".

По будущей велодорожке можно будет доехать от ротационного круга на ул. Мукусалас аж до Кекавы. Один из её участков проходит по ул. Упью, это район Южного моста. Улица небольшая, она ведёт к нескольким частным домам. До прокладки велодорожки здесь была широкая гравийная дорога.

В редакцию "Без табу" обратился Геннадий, живущий на ул. Упью. От имени нескольких семей он выразил опасение по поводу того, как все они будут подъезжать к своим домам в будущем. Улица делится на две полосы по одной в каждом направлении, между ними - разделительная полоса. По ним будут ездить и велосипедисты, и моторизованные транспортные средства. Геннадия волнует то, что ширина каждой из полос проезжей части - всего 2,5 м. В такую узкую полосу еле вписывается легковой автомобиль, так что проезд на более крупногабаритном транспорте будет весьма затруднителен.

"Сюда ездят на грузовиках, возят дрова, чистят снег, вывозят мусор. Ширина неправильная! Я обращался к рабочим и бригадиру. Тот сказал: такой проект, ничего сделать не можем. О чём думал архитектор, когда эскиз рисовал? Только о велосипедистах!" - жалуется Геннадий.

Есть и другие неудобства. Улица Упью уже давно разрыта, на машинах ездить по ней нельзя. Поэтому приходится ездить по бездорожью, рискуя застрять в грязи. Геннадий сомневается, что кто-то будет чистить от снега эту дорогу, которая возникла стихийным образом. Он считает, что рабочим неплохо бы поторопиться и вовремя закончить участок на ул. Упью, чтобы здешним обитателям не приходилось ломать здесь машины: "Когда откроют дорогу, неясно, потому что никто не работает. Рабочих нет! Впереди зима, никто ничего тут не делает. Летом всю технику использовали в других местах, где надо показать, что работают, а тут окраина города. О нас тут забыли! Если бы рабочих не убрали, тут уже был бы асфальт".

Однако местным жителям всё же, к сожалению, придётся ещё потерпеть: велодорожку в Пардаугаве планируется закончить лишь к середине следующего года. 

«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?
«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?

Холодно, скользко и без снега: так видят рождественскую неделю синоптики
Холодно, скользко и без снега: так видят рождественскую неделю синоптики

Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре
Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре

«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?

Ежегодно несколько тысяч человек сдают экзамен на знание государственного языка на уровне A2. Большинство их — выходцы из Украины, России и Белоруссии, но есть и небольшая доля приезжих из стран Азии. Есть и студенты, которые за время учебы так и не освоили язык. Почему иностранцы, особенно граждане третьих стран, могут обходиться в Латвии без знания государственного языка? Этому посвящен выпуск программы Латвийского радио Atvērtie faili.

Ежегодно несколько тысяч человек сдают экзамен на знание государственного языка на уровне A2. Большинство их — выходцы из Украины, России и Белоруссии, но есть и небольшая доля приезжих из стран Азии. Есть и студенты, которые за время учебы так и не освоили язык. Почему иностранцы, особенно граждане третьих стран, могут обходиться в Латвии без знания государственного языка? Этому посвящен выпуск программы Латвийского радио Atvērtie faili.

Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре

60-летний таллинец преследовал цель умышленно причинить вред торговому центру Ülemiste, как сообщила главный прокурор Эстонии Астрид Аси. Полиция безопасности Эстонии информирует, что случившееся считается одиночным инцидентом, уровень угрозы в стране не повышен, как передаёт портал TV3 Ziņas со ссылкой на ERR.

60-летний таллинец преследовал цель умышленно причинить вред торговому центру Ülemiste, как сообщила главный прокурор Эстонии Астрид Аси. Полиция безопасности Эстонии информирует, что случившееся считается одиночным инцидентом, уровень угрозы в стране не повышен, как передаёт портал TV3 Ziņas со ссылкой на ERR.

Холодно, скользко и без снега: так видят рождественскую неделю синоптики

В праздничную неделю в Латвии станет прохладнее, но холод будет неустойчивым, значительный снежный покров тоже не образуется, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В праздничную неделю в Латвии станет прохладнее, но холод будет неустойчивым, значительный снежный покров тоже не образуется, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Скончался артист балета и киноактёр Харалдс Ритенбергс

Сегодня, 21 декабря, завершил свой жизненный путь один из самых выдающихся латышских артистов балета всех времён, педагог и киноактёр Харалдс Ритенбергс (11.05.1932–21.12.2025), сообщает портал TV3 Ziņas.

Сегодня, 21 декабря, завершил свой жизненный путь один из самых выдающихся латышских артистов балета всех времён, педагог и киноактёр Харалдс Ритенбергс (11.05.1932–21.12.2025), сообщает портал TV3 Ziņas.

«Мерзко и убого»: телеведущий узрел в магазине нечто возмутительное (ВИДЕО)

Гуляя по Старой Риге, телеведущий Айвис Цериньш в районе церкви Св. Петра наткнулся на магазин, в витрине которого оказался товар, вызвавший у ведущего весьма бурную реакцию. Настолько бурную, что он снял видеоролик и выложил его в соцсеть "Х".

Гуляя по Старой Риге, телеведущий Айвис Цериньш в районе церкви Св. Петра наткнулся на магазин, в витрине которого оказался товар, вызвавший у ведущего весьма бурную реакцию. Настолько бурную, что он снял видеоролик и выложил его в соцсеть "Х".

Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда?

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

