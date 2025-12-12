Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Заявление Мамыкина «готов умереть за Россию» вызвало бурное обсуждение в соцсетях

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 декабря, 2025 18:39

Латышские СМИ 0 комментариев

Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, переехавший в Москву и являющийся постоянным гостем пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», также время от времени привлекает внимание латвийской общественности, сообщает nra.lv.

Заявление Мамыкина «Готов умереть за Россию» вызвало смех у публики.

В одном из своих постов на сайте "X" он пишет: "Я пока не буду получать российский паспорт. Но я готов отдать жизнь за Россию, никогда больше за Латвию. Вы, латыши, действительно очень сильно оскорбили меня, мою семью, моих стариков... Я не прощу вам этого".

Люди задаются вопросом, чем он так увлечен, что готов пожертвовать собой ради России.

Предпринимательница и медийная личность Жаклине Циновска пишет: «Кто-нибудь знает, как мы так сильно оскорбили нашего бедного Мамыкина , что он готов умереть за Путина? Нет, серьезно. Есть какие-нибудь версии? Может, его оскорбило то, что его избрали в Европарламент?»

М1971: Тот факт, что латыши всегда были «фашистами» для русских, не является чем-то новым. Расистский оккупант не признает своих преступлений и даже будет распространять «мнение» о том, что он был оскорблен, унижен, угнетен — таковы чекистские руководства по посеву ненависти между народами.

Луиза: Если не бьёшь, значит, не любишь... мы монстры, нам придется с этим смириться.

Агнесе: Ему нужен российский паспорт, но сейчас он не может продвинуться дальше.

Дайнис: Что еще я могу ему сказать? Теперь он собственность Кремля. Если он скажет что-нибудь еще не так, он обязательно скажет «нет».

Марек: Вы прекрасно знаете, что работаете как пропагандистская тряпка, и вы вызываете у них даже больше жалости, чем у Латвии. Почему? Потому что вы никогда не будете русским России, вы всегда будете предателем, готовым продать себя за копейки. Предателей никогда не терпели, и вы будете жить с этим клеймом до самой могилы.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

