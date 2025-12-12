Заявление Мамыкина «Готов умереть за Россию» вызвало смех у публики.

В одном из своих постов на сайте "X" он пишет: "Я пока не буду получать российский паспорт. Но я готов отдать жизнь за Россию, никогда больше за Латвию. Вы, латыши, действительно очень сильно оскорбили меня, мою семью, моих стариков... Я не прощу вам этого".

Люди задаются вопросом, чем он так увлечен, что готов пожертвовать собой ради России.

Предпринимательница и медийная личность Жаклине Циновска пишет: «Кто-нибудь знает, как мы так сильно оскорбили нашего бедного Мамыкина , что он готов умереть за Путина? Нет, серьезно. Есть какие-нибудь версии? Может, его оскорбило то, что его избрали в Европарламент?»

Vai kāds zin, kā mēs mūsu nabadziņu Mamikinu tāaa esam aizvainojuši, ka šis pat mirt dēļ putina gatavs. Nē nopietni. Ir kādas versijas? Moš šis apvainojās, ka EP tika ievēlēts? https://t.co/0lxmH9wcEq — Žaklīna (@Zaklina2022) December 10, 2025

М1971: Тот факт, что латыши всегда были «фашистами» для русских, не является чем-то новым. Расистский оккупант не признает своих преступлений и даже будет распространять «мнение» о том, что он был оскорблен, унижен, угнетен — таковы чекистские руководства по посеву ненависти между народами.

Луиза: Если не бьёшь, значит, не любишь... мы монстры, нам придется с этим смириться.

Агнесе: Ему нужен российский паспорт, но сейчас он не может продвинуться дальше.

Дайнис: Что еще я могу ему сказать? Теперь он собственность Кремля. Если он скажет что-нибудь еще не так, он обязательно скажет «нет».

Марек: Вы прекрасно знаете, что работаете как пропагандистская тряпка, и вы вызываете у них даже больше жалости, чем у Латвии. Почему? Потому что вы никогда не будете русским России, вы всегда будете предателем, готовым продать себя за копейки. Предателей никогда не терпели, и вы будете жить с этим клеймом до самой могилы.