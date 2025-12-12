Почему психопатов считают привлекательными? Учёные нашли тревожное объяснение

Учёные отмечают: дело не во внешности как таковой, а в сочетании уверенности, обаяния и умения считывать социальные сигналы. Люди с психопатическими чертами часто демонстрируют спокойствие, напор и эмоциональную отстранённость — качества, которые на первых этапах общения могут казаться признаком силы и привлекательности.

В экспериментах участникам предлагали оценить фотографии и короткие видеозаписи незнакомцев. Испытуемые чаще называли более «привлекательными» тех, у кого позже выявлялись выраженные психопатические черты — даже если внешние данные не отличались от среднего уровня.

Исследователи подчёркивают: такая привлекательность работает главным образом при кратком контакте. По мере более близкого общения обаяние нередко сменяется ощущением дискомфорта — из-за склонности к манипуляциям, отсутствия эмпатии и повышенного риска агрессивного поведения.

Психологи считают, что этот эффект может быть эволюционным побочным продуктом: уверенность и доминантность исторически ассоциировались с ресурсами и защитой, даже если за ними скрывались опасные личностные черты.

Авторы работы подчёркивают: психопатия — это не клинический диагноз в бытовом смысле, а спектр черт личности. Однако внешняя привлекательность может маскировать потенциальные риски, особенно на ранних этапах знакомства.