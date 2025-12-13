В социальной сети Threads обсуждение началось с публикации Евгения:

«Пожарно-спасательная служба отказывается принимать людей, которые не хотят говорить, что Россия — государство-агрессор. С каких это пор какой-либо язык или страна вмешивались в спасение жизней или тушение пожаров? Я понимаю, что сейчас будет много хейта, но я считаю, что это чушь, и всё это зашло слишком далеко», — пишет Евгений.

«Пожарная служба занимается не только тушением пожаров. В чрезвычайных ситуациях пожарная служба отвечает за гражданскую безопасность, и ее сотрудники имеют доступ к критически важной инфраструктуре. Пожарная служба также контролирует работу сирен тревоги. Совершенно очевидно, что сотрудники должны быть лояльны своей стране. Какой уже год войны, а вопросы по этому поводу все еще остаются?», — поясняет Дайра.

"Работники госструктур должны быть лояльны стране", - пишет Илзе.

"Во-первых, это госструктура, во-вторых, находится в ведении МВД. Кроме того, пожарная охрана это не только тушение пожаров, но и принятие решений, гражданская оборона, работа с сенситивными данными. В случае объявления военного положения функции пожарной охраны будут существенно расширены, а сами работники призваны в армию. Либо сама пожарная охрана становится структурным подразделением армии. Учитывая то, что официальная позиция ЛР считает РФ агрессором, логично, что от претендентов это требуют", - отметили в комментариях.

"Если не хочешь говорить, что Россия - страна-агрессор, то нужно менять место жительства", - пишет Улдис.

«Это структура Министерства внутренних дел, как там могу быть нелояльные люди?», — отмечает Ренарс.

"К сожалению, сказать можно что угодно, но это не значит, что они реально так думают", - отметила Иингуце.