Ваш адрес и телефон могут отдать за минуты: как это происходит?

Через несколько минут в ответ уходит набор данных: имя человека, домашний адрес, телефон, электронная почта. Всё выглядит законно. Только позже выясняется, что никакого полицейского не было, а письмо — подделка.

Именно так сегодня работают новые схемы кражи данных. Никакого взлома, вирусов или сложных атак. Достаточно поддельного адреса электронной почты и документа, который выглядит убедительно.

Проблема в том, что экстренные запросы от правоохранительных органов во многих компаниях обрабатываются без длительной проверки — на это просто нет времени. Этим и пользуются злоумышленники, выдавая себя за полицию или другие госструктуры.

Подобные истории уже случались и раньше — только тогда речь шла о деньгах. Компании годами переводили средства на счета подставных фирм, потому что реквизиты выглядели привычно. Сегодня по той же логике утекают персональные данные.

Для обычного человека это означает простую вещь: ваши данные могут оказаться у посторонних не из-за хакеров, а из-за формальной ошибки или спешки. И вернуть их обратно уже невозможно.

Эксперты предупреждают: по мере роста цифровых сервисов такие случаи будут происходить чаще. Слабым местом становится не техника, а доверие к «официальному виду» письма и давление срочности.