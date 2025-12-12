Латвийская компания впервые получила грант от НАТО: будем развивать космические технологии

Латвийская команда выступала в категории «Устойчивые операции в космосе» и разрабатывает технологию устойчивого энергоснабжения в космосе на основе масштабируемых радиоизотопных систем.

Стартап получит грант 100 000 евро, который может быть увеличен до 300 000 евро при успешном продолжении работы в акселераторе. Участникам программы также доступна менторская поддержка и доступ к более чем 200 тестовым центрам в Европе и Северной Америке.

Принцип работы технологии Deep Space Energy основан на концепции, согласно которой все необходимое для космоса должно создаваться из космических ресурсов, чтобы не растрачивать ресурсы Земли. Цель компании — производить электроэнергию в киловатт-часах, аналогично тому, как это делается на Земле, и поставлять ее космическим агентствам и частным компаниям, которые хотят использовать лунные полезные ископаемые в долгосрочной перспективе, — заявил соучредитель и генеральный директор Deep Space Energy Михаил Щепанскис.

«Мы уже подтвердили принцип работы в лаборатории и сейчас продвигаемся к конкретным технологическим решениям и тестам в условиях, близких к космическим», — подчеркнул Щепанскис.

В 2026 году NATO DIANA поддержала 150 компаний из 24 стран, впервые включая предприятия из Латвии, Словакии, Исландии, Румынии и Словении. По данным Firmas.lv, единственным владельцем Deep Space Energy является Михаил Щепанскис; в прошлом году компания оборот составил 113 978 евро, прибыль — 97 705 евро.