В России вынесли приговор прокурору Международного уголовного суда, США хотят наказать весь суд

Ранее Вашингтон уже вводил санкции против отдельных представителей МУС, однако новые меры будут означать резкую эскалацию. В Госдепартаменте США подтвердили планы по подготовке дополнительных шагов, не раскрыв деталей.

Американская администрация на протяжении многих лет критикует суд, созданный в 2002 году. Госсекретарь США Марко Рубио назвал МУС "угрозой национальной безопасности" и инструментом "юридической войны" против США и их союзника Израиля.

МУС ранее выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров палестинского радикального движения ХАМАС по обвинению в преступлениях в ходе войны в секторе Газа. Суд считает Палестину государством-участником и на этом основании распространяет свою юрисдикцию на действия, совершенные на палестинских территориях.

Тем временем в Москве

Московский городской суд вынес заочный приговор в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда (МУС). Прокурору МУС Кариму Хану назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, заявила в пятницу, 12 декабря, Генпрокуратура РФ.

Хан признан виновным в том, что с февраля по март 2022 года он "незаконно привлек к уголовной ответственности граждан Российской Федерации", указывается в заявлении. Судьи МУС заочно приговорены к срокам от 3,5 до 15 лет лишения свободы, сообщила Генпрокуратура. Все фигуранты объявлены в международный розыск.

Помимо Карима Хана, приговор вынесен в отношении судей МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкеля Бен Махфуда, а также председателя МУС Петра Юзефа Хофманьского и его заместителей Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу, Бертрама Шмитта (Bertram Schmitt) и Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу.

В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в похищении детей на захваченных Россией территориях Украины в ходе полномасштабного вторжения.