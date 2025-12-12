Ёлку надо мыть! Новости партнеров Редакция PRESS 12 декабря, 2025 15:20 Новости партнеров

Главным атрибутом новогодних праздников является ярко украшенная елка — живая или искусственная. Почему традиционное рождественское деревце иногда превращается в опасный для здоровья элемент?

О том, как минимизировать риски, устанавливая дома зеленую красавицу, рассказывает врач-дерматовенеролог Veselības centru apvienība (VCA) Aura Валентина Рожнова. Ей помогает заведующая Mēness aptieka, расположенной в стационаре Gaiļezers Рижской Восточной больницы, сертифицированный фармацевт Елена Бебре.

Когда мы вытаскиваем из шкафов коробки с елочными украшениями, то невольно улыбаемся: это занятие вызывает у нас, независимо от возраста, ощущение детской радости, что уменьшает чувство накопленного многими стресса. При этом люди делятся на две группы: одни ставят непременно искусственную ель, а другие приверженцы классики — признают только живое дерево. Первые любят говорить, что натуральные елки опасны, негигиеничны и вообще их вырубка вредит экологии. Вторые убеждены, что нет ничего лучше природной ароматной хвои еловых ветвей...

Правило первое: гигиена прежде всего!

«Правы все: у каждой из елок – натуральной и искусственной - есть плюсы и минусы, – улыбается доктор Валентина Рожнова. – Независимо от происхождения елки, это главное украшение праздника дает рост аллергических реакций как у детей, так и у взрослых.

Искусственная елка и елочные игрушки успевают, лежа в шкафу или на антресолях почти год, как следует напитаться пылью, вызывающей потом у окружающих слезоточивость, чихание и кожную сыпь. Некоторые родители нередко принимают симптомы такой аллергии за простуду, пичкая детей (или себя самих) совершенно ненужными в данной ситуации лекарствами, тогда как все дело в елке, шарах и гирляндах, накопивших за 11 месяцев хранения массу раздражителей для наших носов, легких и глаз. Именно поэтому, когда в начале-середине декабря мы достаем коробки с елочными сокровищами, распаковывая игрушки и гирлянды, даже в отсутствие аллергии, начинаем дружно кашлять и чихать...»

По мнению врача, искусственная елка вместе со старыми гирляндами, как пылесос, собирают пыль, и сами с началом праздников становятся ее активным источником. Но это не значит, что искусственную ель не надо покупать и многоразово использовать. В конце концов, это инвестиция на десятилетия и гуманное отношение к лесам Латвии!

«Чтобы не иметь проблем со здоровьем, настоятельно рекомендую в обязательном порядке тщательно мыть (можно прямо под душем!) вашу елочную конструкцию, чтобы механически убрать с нее все прошлогодние бытовые загрязнения», – настаивает доктор VCA Aura Валентина Рожнова. Просто и эффективно! «Потрясите немоющиеся гирлянды на свежем воздухе, – советует доктор, – можете при этом надеть маску на лицо. Ну или можно все тщательно пропылесосить».

При этом врач не исключает, что аллергическая реакция может возникнуть не только на искусственную, но также и на натуральную ель.

«Во-первых, некоторые сорта елок продолжают выделять пыльцу. Во-вторых, ствол елки обычно содержит споры плесневых грибов, в том числе провоцирующих астматические приступы. Кора и иголки натуральной елочки могут содержать более 50 видов грибков. В теплой комнате их споры начинают усиленно разрастаться: за три-четыре первых дня в условиях квартиры елка выделяет до 5 000 спор на 1 кв. м, что превышает допустимую для слизистой оболочки дыхательных путей концентрацию. А когда эти грибки начинают активно размножаться, то, пожалуйста - через день-два у окружающих вдруг начинаются аллергические проблемы.

Поэтому живую елочку, когда вы ее вносите в дом, первым делом надо также тщательно мыть проточной водой. Это существенно сократит количество плесени на стволе (коре и ветках) и снизит возможные симптомы аллергии», – настоятельно советует врач.

Правило второе: проветривание помещений

«Мытье елки — дело обязательное, но оно тоже не дает гарантии полного исчезновения аллергических реакций у некоторых людей. Поэтому за день до того момента, как вы будете ставить и украшать вашу елочку, советую тем, кто чувствителен к разного рода аллергенам (пыли, эфирным маслам и пр.), принять антигистаминный препарат, не дающий сонного эффекта», – говорит врач.

«Желательно использовать антигистаминные средства второго или более нового поколения, активными веществами которых являются, например, цетиризин, лоратадин, и которые доступны без рецепта, – уточняет фармацевт Елена Бебре. -Антигистамины уменьшают чихание, течение носа и зуд, так как влияют на количество гистамина в организме». Кроме того, фармацевт, которая часто сталкивается с жалобами на слезоточивость глаз (у рождественской елки), рекомендует использовать антиаллергические капли гидрохлорида азеластина.

«Бороться с симптомами аллергического ринита позволяют современные деконгестанты: назальные сосудосуживающие препараты, снимающие отек слизистых оболочек. Мы, фармацевты, всегда подскажем, какой препарат именно вам лучше иметь в доме. Кроме того, использование увлажняющих глазных капель может улучшить самочувствие и уменьшить воздействие аллергенов. Также в аптеке, посоветовавшись с нами, фармацевтами, можно приобрести увлажняющие капельки для глаз, что зимой из-за сухости в помещениях вообще актуально. Пожалуйста, обращайте внимание на срок годности таких препаратов: обычно глазные капли можно применять в течение одного - трех месяцев после вскрытия», – уточняет фармацевт Елена Бебре.

Дерматовенеролог Валентина Рожнова советует почаще проветривать помещение, в котором вы установили украшенную елку: это делать несложно, а риск аллергии снижает просто на порядок.

«Кроме того, я всегда рекомендую: если вы подозреваете присутствие у себя аллергии на «непонятно что», пройдите специальное исследование в лаборатории. Сегодня наука позволяет точно выявить реакцию более чем на 300 аллергенов, в том числе пищевых. Так, например, Centrālā laboratorija разработала панели анализов, включающие различные аллергены, что поможет найти вашего внутреннего врага и побороть его», – говорит доктор Валентина Рожнова.

(!) Если после установки новогоднего символа вы заметили, что шмыгаете носом, скорее всего, дерево атакует раздражителями. Симптомы возможной елочной аллергии: кашель, чихание, заложенность носа, красные зудящие глаза, сыпь, крапивница, зуд кожи, боль в горле.

«В аптеке можно купить мазь (с активным веществом диметинден), которая облегчит состояние кожи при аллергическом зуде», - советует фармацевт.

Правило третье: знать о пользе хвойных растений!

Естественные елки выделяют смолистые вещества, которые также могут стать причиной аллергической реакции. Помимо этого, эфирные масла, содержащиеся в деревьях, могут раздражать дыхательные пути. Будьте внимательны к своему самочувствию в празднично-елочный период.

Однако, по словам доктора Валентины Рожновой, если у вас нет аллергии на природную елку, эфирные масла (фитонциды), выделяемые свежей хвоей, будут полезны. Они очищают и обеззараживают воздух квартиры, а еще весьма благотворно влияют на нервную систему и улучшают настроение.

«Хвойные растения – богатство Латвии, – подтверждает фармацевт Елена Бебре. -Фармацевт вам расскажет, что аптечные растительные препараты из сосны (их много) обладают отхаркивающим, мочегонным, противовоспалительным, болеутоляющим действием. Сосновые почки (можно приобрести сбор) в виде отвара используют при простудных заболеваниях, воспалении дыхательных путей, бронхов, при ревматизме и кожных заболеваниях. Кроме того, есть препараты типа микстур, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта, которые помогут нашим желудкам выдержать изобилие праздничных угощений», – улыбается фармацевт и рекомендует в любом непонятном случае странной аллергии под Новый год советоваться с врачами и фармацевтами.

С наступающими праздниками, и пусть они будут для вас здоровыми и радостными!

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.

Cовет редакции: На интернет-сайте menessaptieka.lv вы найдете все праздничные предложения (их много и они интересные) от аптек Mēness aptieka.