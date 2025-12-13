Скандал: насколько «нечистым» был прием польского президента в Риге? (ВИДЕО)

В социальных сетях появились фотографии автомобиля, встречавшего польскую делегацию в Риге.
Автомобиль был явно грязным.
В ответ на критику Мацей Вевиор, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши, пояснил, что транспортировка делегации находится в ведении принимающей страны, а не польского посольства.
Он также отметил, что фотографии были сделаны в среду вечером, когда в Риге шел дождь и в аэропорту не было автомойки. Кроме того, он добавил, что польское посольство имело влияние только на организацию визита, а не на состояние автомобиля.
Dirty reception for Nawrocki— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025
The visit of President Karol Nawrocki to Latvia was overshadowed by an unexpected situation. Photos of the car that picked up the Polish delegation in Riga appeared on social media. The car was blatantly dirty.
In response to the criticism, Polish… pic.twitter.com/pInCFrNttZ