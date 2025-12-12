По версии прокуратуры, с 2016 по 2024 год «Дом Москвы» в Риге фактически находился в ведении «Московского центра международного сотрудничества» — структуры, принадлежавшей городу Москве и находившейся под управлением и фактическим контролем мэра Москвы и президента Российской Федерации, которые оба включены в санкционные списки ЕС.

Обвиняемый Цеховал, будучи официальным представителем этого центра в Латвии, прекрасно осознавал, что учреждение связано с лицами, находящимися под санкциями, а значит, на него распространяются все ограничения ЕС. В результате в одной из латвийских финансовых организаций был заморожен счёт «Дома Москвы», а в апреле 2022 года введён запрет на отчуждение недвижимости на улице Марияс и обременение её какими-либо правами или обязательствами.

Тем не менее, движимый корыстными мотивами, Цеховал сознательно проигнорировал ограничительные меры ЕС против России и, зная, что санкции запрещают использование экономических ресурсов подсанкционных лиц, продолжал сдавать в аренду замороженную недвижимость, заключая юридические обязательства, чтобы получать наличные деньги и обеспечивать финансовые средства, необходимые для функционирования здания и представительства.

«Таким образом он умышленно и систематически нарушал запрет на использование замороженных экономических ресурсов, находящихся под контролем подсанкционных лиц, получая денежные средства и обеспечивая получение услуг», — констатируется в обвинительном заключении. Подчёркивается, что этими действиями обвиняемый нарушил санкции Евросоюза против России, введённые в связи с вторжением в Украину.

Ранее по этому же делу проходила и Светлана Зайцева, однако против неё выделено отдельное уголовное производство, которое сейчас приостановлено: женщина находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.

Расследование до передачи дела в прокуратуру проводила Служба государственной безопасности Латвии (СГБ). Уголовный процесс о нарушении санкций ЕС был начат 23 ноября 2023 года.

Действующее законодательство ЕС обязывает замораживать все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся во владении или под контролем лиц из санкционных списков. К экономическим ресурсам относятся и помещения «Дома Москвы», на использование которых, если это приносит доходы, товары или услуги, распространяется полный запрет. Иначе говоря, сдача в аренду подсанкционных помещений категорически запрещена.

11 января 2024 года Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон «О действиях с недвижимым имуществом, необходимые для предотвращения угрозы государственной безопасности», предусматривающий передачу так называемого «Дома Москвы» в собственность государства. Цель закона — гарантировать безопасность Латвийской Республики, в том числе не допускать и своевременно предотвращать угрозы демократическому государственному строю.

26 марта 2024 года правительство приняло решение передать здание, находившееся в ведении Министерства сообщения, в собственность Министерства финансов.

Средства, полученные от планируемой продажи имущества на аукционе, должны быть зачислены в государственный бюджет, а впоследствии направлены на поддержку жителей Украины. На сегодняшний день продать объект не удалось.