Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Цеховала будут судить, Зайцеву объявили в розыск: подробности дела «Дома Москвы» (1)

Редакция PRESS 12 декабря, 2025 18:53

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Прокуратура Латвии передала в Рижский городской суд уголовное дело против бывшего директора «Дома Москвы» Эдуарда Цеховала по обвинению в нарушении санкций Евросоюза. Тем временем другая экс-руководительница этого учреждения Светлана Зайцева объявлена в розыск, установило агентство LETA.

По версии прокуратуры, с 2016 по 2024 год «Дом Москвы» в Риге фактически находился в ведении «Московского центра международного сотрудничества» — структуры, принадлежавшей городу Москве и находившейся под управлением и фактическим контролем мэра Москвы и президента Российской Федерации, которые оба включены в санкционные списки ЕС.

Обвиняемый Цеховал, будучи официальным представителем этого центра в Латвии, прекрасно осознавал, что учреждение связано с лицами, находящимися под санкциями, а значит, на него распространяются все ограничения ЕС. В результате в одной из латвийских финансовых организаций был заморожен счёт «Дома Москвы», а в апреле 2022 года введён запрет на отчуждение недвижимости на улице Марияс и обременение её какими-либо правами или обязательствами.

Тем не менее, движимый корыстными мотивами, Цеховал сознательно проигнорировал ограничительные меры ЕС против России и, зная, что санкции запрещают использование экономических ресурсов подсанкционных лиц, продолжал сдавать в аренду замороженную недвижимость, заключая юридические обязательства, чтобы получать наличные деньги и обеспечивать финансовые средства, необходимые для функционирования здания и представительства.

«Таким образом он умышленно и систематически нарушал запрет на использование замороженных экономических ресурсов, находящихся под контролем подсанкционных лиц, получая денежные средства и обеспечивая получение услуг», — констатируется в обвинительном заключении. Подчёркивается, что этими действиями обвиняемый нарушил санкции Евросоюза против России, введённые в связи с вторжением в Украину.

Ранее по этому же делу проходила и Светлана Зайцева, однако против неё выделено отдельное уголовное производство, которое сейчас приостановлено: женщина находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.

Расследование до передачи дела в прокуратуру проводила Служба государственной безопасности Латвии (СГБ). Уголовный процесс о нарушении санкций ЕС был начат 23 ноября 2023 года.

Действующее законодательство ЕС обязывает замораживать все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся во владении или под контролем лиц из санкционных списков. К экономическим ресурсам относятся и помещения «Дома Москвы», на использование которых, если это приносит доходы, товары или услуги, распространяется полный запрет. Иначе говоря, сдача в аренду подсанкционных помещений категорически запрещена.

11 января 2024 года Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон «О действиях с недвижимым имуществом, необходимые для предотвращения угрозы государственной безопасности», предусматривающий передачу так называемого «Дома Москвы» в собственность государства. Цель закона — гарантировать безопасность Латвийской Республики, в том числе не допускать и своевременно предотвращать угрозы демократическому государственному строю.

26 марта 2024 года правительство приняло решение передать здание, находившееся в ведении Министерства сообщения, в собственность Министерства финансов.

Средства, полученные от планируемой продажи имущества на аукционе, должны быть зачислены в государственный бюджет, а впоследствии направлены на поддержку жителей Украины. На сегодняшний день продать объект не удалось.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать