Рижская дума рассылает SMS с ошибками в госязыке. Куда смотрит Ланга?

На платформе X (бывший Twitter) развернулись масштабные дискуссии о информационных SMS, которые Рижская дума рассылает через систему “E-Karogs”, где совершенно не используются гарумзиме и знаки смягчения. Жители выразили возмущение тем, что столичное самоуправление в общении с обществом не соблюдает нормы латышской орфографии. Один из пользователей назвал такую практику жалкой и “коверкающей язык”.

Реагируя на публичную критику, Рижская дума объясняет, что решение основано на технических стандартах и финансах. “В одной SMS предусмотрено 160 символов. Если в тексте появляется хотя бы одна буква с долгим или мягким знаком, допустимое количество символов сокращается до 67,” поясняет муниципалитет.

Городские власти подчёркивают: если отправлять сообщения грамматически правильным латышским языком со всеми диакритическими знаками, вместо одного уведомления житель получил бы как минимум три, так как текст пришлось бы делить на части. Это привело бы к “значительным дополнительным расходам” для городского бюджета. Поэтому, например, система “E-Karogs” сознательно создана такой, чтобы информация была максимально компактной и умещалась в одно SMS из 160 символов.

Удивительно, но в это вопросе сохраняет молчание главная защитница чистоты и правильности латышского языка Лиана Ланга. Как депутат Рижской думы она могла бы поднять этот вопрос на самом высоком уровне, ведь, как известно, в вопросах госязыка мы за ценой не постоим. Или все же в отдельных случаях экономическая выгода оправдывает неправильное использование латышского?