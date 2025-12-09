Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижская дума рассылает SMS с ошибками в госязыке. Куда смотрит Ланга?

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 20:30

На дворе уже скоро 2026 год, но по техническим причинам Рижская дума до сих пор общается с жителями, рассылая по короткие сообщения SMS в манере “новогодних поздравлений конца девяностых”.

На платформе X (бывший Twitter) развернулись масштабные дискуссии о информационных SMS, которые Рижская дума рассылает через систему “E-Karogs”, где совершенно не используются гарумзиме и знаки смягчения. Жители выразили возмущение тем, что столичное самоуправление в общении с обществом не соблюдает нормы латышской орфографии. Один из пользователей назвал такую практику жалкой и “коверкающей язык”.

 

Реагируя на публичную критику, Рижская дума объясняет, что решение основано на технических стандартах и финансах. “В одной SMS предусмотрено 160 символов. Если в тексте появляется хотя бы одна буква с долгим или мягким знаком, допустимое количество символов сокращается до 67,” поясняет муниципалитет.

Городские власти подчёркивают: если отправлять сообщения грамматически правильным латышским языком со всеми диакритическими знаками, вместо одного уведомления житель получил бы как минимум три, так как текст пришлось бы делить на части. Это привело бы к “значительным дополнительным расходам” для городского бюджета. Поэтому, например, система “E-Karogs” сознательно создана такой, чтобы информация была максимально компактной и умещалась в одно SMS из 160 символов.

Удивительно, но в это вопросе сохраняет молчание главная защитница чистоты и правильности латышского языка Лиана Ланга. Как депутат Рижской думы она могла бы поднять этот вопрос на самом высоком уровне, ведь, как известно, в вопросах госязыка мы за ценой не постоим. Или все же в отдельных случаях экономическая выгода оправдывает неправильное использование латышского? 

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

