Победитель Евровидения-2024 вернёт свой приз в знак протеста против допуска Израиля на конкурс

© Deutsche Welle 12 декабря, 2025 12:40

История и культура 0 комментариев

Scanpix /Photo by Tobias SCHWARZ / AFP

Швейцарский исполнитель Nemo вернет свой приз за победу на песенном конкурсе "Евровидение" в 2024 году. Он принял такое решение в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля, обвиняемого в геноциде палестинцев в секторе Газа, написал певец в Instagramв четверг, 11 декабря.

По его словам, трофею с "Евровидения" больше "не место на его полке". Европейский песенный конкурс олицетворяет собой "единство, инклюзивность и достоинство всех людей", и именно эти ценности делают этот конкурс таким важным, отметил далее исполнитель. "Если ценности, которые мы прославляем на сцене, не воплощаются в жизнь за кулисами, даже самые прекрасные песни теряют смысл", - добавил он.

Ранее против участия Израиля в музыкальном конкурсе высказывался и победитель "Евровидения-2025", австрийский певец JJ. В качестве аргумента он проводил параллели между действиями израильского правительства и агрессией РФ против Украины.

Ряд стран бойкотируют "Евровидение" из-за участия Израиля

В начале декабря на сессии Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС) - учредителя "Евровидения" - большинство делегатов проголосовали за изменение правил проведения конкурса с целью сделать его менее политическим. Вопрос об участии Израиля в "Евровидении" был снят с повестки дня, тем самым эта страна, ведущая боевые действия в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС, будет участвовать в предстоящем конкурсе.

Из-за участия Израиля конкурс в следующем году решили бойкотировать телевещатели из Нидерландов, Испании, Ирландии и Словении, позже к ним присоединилась Исландия. В отличие от них, другие страны, например Германия, угрожали отказаться от участия в конкурсе, если к нему не допустят Израиль.

Полуфиналы конкурса "Евровидение-2026" пройдут в Вене 12 и 14 мая, финал состоится 16 мая.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

