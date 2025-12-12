Победитель Евровидения-2024 вернёт свой приз в знак протеста против допуска Израиля на конкурс

По его словам, трофею с "Евровидения" больше "не место на его полке". Европейский песенный конкурс олицетворяет собой "единство, инклюзивность и достоинство всех людей", и именно эти ценности делают этот конкурс таким важным, отметил далее исполнитель. "Если ценности, которые мы прославляем на сцене, не воплощаются в жизнь за кулисами, даже самые прекрасные песни теряют смысл", - добавил он.

Ранее против участия Израиля в музыкальном конкурсе высказывался и победитель "Евровидения-2025", австрийский певец JJ. В качестве аргумента он проводил параллели между действиями израильского правительства и агрессией РФ против Украины.

Ряд стран бойкотируют "Евровидение" из-за участия Израиля

В начале декабря на сессии Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС) - учредителя "Евровидения" - большинство делегатов проголосовали за изменение правил проведения конкурса с целью сделать его менее политическим. Вопрос об участии Израиля в "Евровидении" был снят с повестки дня, тем самым эта страна, ведущая боевые действия в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС, будет участвовать в предстоящем конкурсе.

Из-за участия Израиля конкурс в следующем году решили бойкотировать телевещатели из Нидерландов, Испании, Ирландии и Словении, позже к ним присоединилась Исландия. В отличие от них, другие страны, например Германия, угрожали отказаться от участия в конкурсе, если к нему не допустят Израиль.

Полуфиналы конкурса "Евровидение-2026" пройдут в Вене 12 и 14 мая, финал состоится 16 мая.