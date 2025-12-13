Без согласия — нельзя! PTAC возбудил административное дело против Bite

PTAC запросил у оператора письменные пояснения и ведёт переговоры. Центр напоминает: закон разрешает повышать ежемесячную цену на связь, интернет и другие услуги, но запрещает подключать дополнительные услуги без согласия клиента.

PTAC призывает абонентов, не согласных с новым предложением, обращаться к оператору письменно и требовать исполнения прежних условий договора. А если поступит предложение о новом договоре, PTAC настоятельно рекомендует тщательно оценить, соответствует ли оно интересам клиента.

В то же время PTAC призывает следить за последней информацией на веб-сайте PTAC и в социальных сетях в начале следующей недели. В настоящее время в ходе переговоров достигнута договоренность, что «Bite Latvija» в начале следующей недели предоставит PTAC окончательный ответ. После его получения PTAC проинформирует потребителей о дальнейших действиях ведомства.

Bite Latvija настаивает, что “pamatkomplekts”, который планируется вводить с 1 января 2026 года, — это пакет административных услуг стоимостью 1,98 евро в месяц, якобы упрощающий обслуживание клиентов.