Комитет утвердил: в Риге хотят ввести больше скидок на проезд в общественном транспорте

Поправки предусматривают установить, что для участников движения национального сопротивления льгота на проезд составит 100% от стоимости билета. До сих пор обязательными правилами было установлено, что в столичном общественном транспорте бесплатно могут ездить только те участники движения национального сопротивления, которые задекларированы в Риге, а после принятия поправок скидкой смогут воспользоваться и задекларированные в других самоуправлениях участники движения национального сопротивления.

Скидку в размере 50% планируется установить техническим работникам социальных учреждений, подведомственных департаменту благосостояния, чье рабочее время в неделю составляет не менее 20 часов.

Сейчас 50-процентная скидка действует для социальных работников, санитаров, медперсонала, воспитателей и нянь учреждений, подведомственных департаменту благосостояния.

В дополнение к заранее установленным дням, когда все пассажиры могут пользоваться общественным транспортом Риги бесплатно, планируется установить, что бесплатным будет и проезд в первый день учебного года.

Кроме того, до 30 июня следующего года продлена возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для украинских беженцев, ранее установленная до конца 2025 года.

Как указано в пояснительной записке к проекту обязательных правил, для предоставления льгот по оплате проезда в маршрутной сети рижского общественного транспорта участникам движения национального сопротивления дотация самоуправления должна быть увеличена до 43 567 евро.

Скидки техническим работникам социальных учреждений, подведомственных департаменту благосостояния, могут обойтись в 136 254 евро.

За бесплатный проезд в первый день учебного года самоуправлению придется заплатить "Rīgas satiksme" 707 057 евро.

А продление бесплатного проезда на полгода для украинских беженцев обойдется в 3,5 млн евро.

Окончательное решение о внесении изменений в обязательные правила должна принять Рижская дума.