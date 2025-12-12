Рижская дума планирует продать «Rīgas namu pārvaldnieks»

Для обеспечения продажи акций капитального общества в рамках публичного предложения ценных бумаг планируется реорганизовать RNP, преобразовав его в акционерное общество.

Изначально планируется продать контрольный пакет акций RNP, разместив в публичном предложении 51% акций предприятия и включив этот пакет в регулируемый рынок ценных бумаг Балтии, а также начать их торговлю в официальном списке Балтии.

После продажи контрольного пакета акций планируется реализовать оставшиеся доли капитала.

Для обеспечения широкого участия инвесторов и общества планируется провести публичное предложение также для частных и отдельных инвесторов, предложив им приобрести до 15% акций общества капитала.

Ожидается, что решающее влияние Рижского самоуправления в RNP прекратится не позднее конца 2027 года, а полное участие планируется завершить к концу 2028 года.

Предприятие RNP полностью принадлежит Рижской думе. В 2024 году его оборот составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше показателя 2023 года, при этом компания получила прибыль в размере 9 млн евро. В RNP работают приблизительно 2000 человек, предприятие управляет примерно 3500 зданиями.