Продажа квартиры после развода: когда налог на прирост капитала платить не нужно?

Согласно положениям закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон), доход от продажи недвижимости облагается налогом на прирост капитала. Однако закон предусматривает ситуации, когда налог не применяется, - в зависимости от срока владения, характера собственности и других условий.

Пункт 34 части первой статьи 9 закона устанавливает, что доход, полученный при разделе имущества супругов в случае развода, не облагается налогом, если не менее 12 месяцев до продажи эта недвижимость была основным декларированным местом жительства обоих супругов и не являлась дополнительным адресом.

В вашем случае квартира была основным местом жительства супругов более трех лет. Поэтому сделка подпадает под освобождение от налога, несмотря на возникающий доход в размере 6 000 евро, поскольку:

* квартира была основным местом жительства обоих супругов не менее 12 месяцев;

* продажа происходит в рамках раздела имущества при разводе.

Рекомендации для оформления сделки

Хотя закон освобождает от уплаты налога, реальная практика может зависеть от того, как именно сделка оформлена. Рекомендуем заранее проконсультироваться в Службе госдоходов, а также получить справку, подтверждающую, что квартира была основным местом жительства супругов не менее 12 месяцев до дня заключения договора купли-продажи.

При заключении договора попросите нотариуса указать, что продажа осуществляется в связи с разделом имущества после развода (возможно, что это можно указать и в прошении о закреплении факта продажи в Земельной книге). А при подаче декларации укажите все обстоятельства (развод, раздел имущества, совместное проживание, ссылку на пункт закона), чтобы Служба госдоходов увидела основания для освобождения от уплаты налога.