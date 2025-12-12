Для суда Гомбергу потребовалась экспертиза выражений, которые в соцсетях применили к нему эти двое. Оказалось, что Центр госязыка (VVC), находящийся под юрисдикцией Министерства юстиции, провести экспертизу ругательств не может. Они отвечают только за правильное написание, а не за смыслы слов. По крайней мере так ответили Гомбергу в самом центре. Зато есть Агентство госязыка, находящееся под юрисдикцией Министерства культуры и там такую оценку проводят.

Чтобы сообщить Гомбергу о смысле оскорблений в его адрес, с него взяли соответственно 132 евро за анализ высказывания Лианы Ланги и 88 евро за высказывание Далбиньша.

Если меценат суд выиграет, расходы на экспертизу должны будут возместить обидчики.

"Заплатил, но что-то с VVC не дает покоя. Заглядываю в закон, на который они ссылаются. И что же? В разделе «3. Функции VVC» первой же функцией стоит: «3.1. aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses». Защищать права и интересы пользователей государственного языка.

Звоню их юристу. Объясняю, что как пользователь латышского языка нуждаюсь в защите моих прав и интересов и прошу, в соответствии с п. 3.1, её обеспечить.

Юрист озадачена. Я напираю: как, спрашиваю, вообще действует этот пункт? Как и какие права и интересы вы защищаете?

- Если к Вам обращаются по-русски или по-французски, Вы имеете право обратиться к нам, и мы защитим Ваше право коммуникации на латышском языке. Да, Ваш случай более сложный, так как защищать нужно одного пользователя государственного языка от другого. Знаете, запишите телефон нашего Департамента терминологии, спросите их.

Уже тепло. Кажется, когда-то этот департамент возглавляла Илзе Илзиня, при советской власти бывшая завлабом в нашем Институте электроники. Это она придумала слово «даторс».

Звоню в департамент терминологии, надеясь, что меня не отправят в департамент существительных, отдел подлежащих и сказуемых, и департамент прилагательных. Там повторяю всю историю, заканчиваем на том, что я пошлю им письменное заявление, они подумают, можно ли меня защитить и как", - рассказывает Гомберг о своем хождении по инстанциям.