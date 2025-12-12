Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Сколько Агентство госязыка берет за «экспертизу» оскорблений: как Гомберг судится с Лангой и Далбиньшем (6)

Редакция PRESS 12 декабря, 2025 08:58

Выбор редакции 6 комментариев

Известный латвийский меценат Евгений Гомберг обратился в суд для защиты своей чести и достоинства из-за оскорблений со стороны двух нацактивистов - депутата Рижской думы Лианы Ланги (Нацблок) и предпринимателя Валтса Далбиньша.

Для суда Гомбергу потребовалась экспертиза выражений, которые в соцсетях применили к нему эти двое. Оказалось, что Центр госязыка (VVC), находящийся под юрисдикцией Министерства юстиции, провести экспертизу ругательств не может. Они отвечают только за правильное написание, а не за смыслы слов. По крайней мере так ответили Гомбергу в самом центре. Зато есть Агентство госязыка, находящееся под юрисдикцией Министерства культуры и там такую оценку проводят.

Чтобы сообщить Гомбергу о смысле оскорблений в его адрес, с него взяли соответственно 132 евро за анализ высказывания Лианы Ланги и 88 евро за высказывание Далбиньша.

Если меценат суд выиграет, расходы на экспертизу должны будут возместить обидчики.

"Заплатил, но что-то с VVC не дает покоя. Заглядываю в закон, на который они ссылаются. И что же? В разделе «3. Функции VVC» первой же функцией стоит: «3.1. aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses». Защищать права и интересы пользователей государственного языка.
Звоню их юристу. Объясняю, что как пользователь латышского языка нуждаюсь в защите моих прав и интересов и прошу, в соответствии с п. 3.1, её обеспечить.

Юрист озадачена. Я напираю: как, спрашиваю, вообще действует этот пункт? Как и какие права и интересы вы защищаете?

- Если к Вам обращаются по-русски или по-французски, Вы имеете право обратиться к нам, и мы защитим Ваше право коммуникации на латышском языке. Да, Ваш случай более сложный, так как защищать нужно одного пользователя государственного языка от другого. Знаете, запишите телефон нашего Департамента терминологии, спросите их.

Уже тепло. Кажется, когда-то этот департамент возглавляла Илзе Илзиня, при советской власти бывшая завлабом в нашем Институте электроники. Это она придумала слово «даторс».
Звоню в департамент терминологии, надеясь, что меня не отправят в департамент существительных, отдел подлежащих и сказуемых, и департамент прилагательных. Там повторяю всю историю, заканчиваем на том, что я пошлю им письменное заявление, они подумают, можно ли меня защитить и как", - рассказывает Гомберг о своем хождении по инстанциям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (6)
Комментарии (6)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (6)

Важно 18:48

Важно 6 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (6)

История и культура 18:42

История и культура 6 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (6)

Важно 18:24

Важно 6 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (6)

Животные 18:23

Животные 6 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (6)

Мир 18:19

Мир 6 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (6)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 6 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (6)

Важно 18:00

Важно 6 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать