Eврокомиссия давит американские IT-компании конскими штрафами, идя на конфликт с Белым домом

Армстронг заявил, что общая сумма штрафов, наложенных в 2024 году Еврокомиссией на американские IT-компании превысила общую сумму налогов, уплаченных в том же году европейскими IT-компаниями, пишет cryptopolitan.com.

«В какой-то момент, когда достаточное количество регуляторных мер приводит к штрафам, это граничит с грабежом. Вы можете получить больше штрафов от чрезмерного регулирования или вы можете иметь растущую экономику, но вы не можете иметь и то, и другое», — написал генеральный директор Coinbase.

В своем посте в X он процитировал основателя веб-платформы Agentic Godmode AI Дэвида Фанта, который сказал, что ЕС зарабатывает больше на штрафах, налагаемых на американские технологические компании, чем на налогах, уплачиваемых технологическими компаниями. Фант упомянул, что в 2024 году блок наложил штрафы на американские компании на сумму 3,8 млрд евро (4,4 млрд долларов), в то время как публичные европейские интернет-компании внесли всего 3,2 млрд евро (3,7 млрд долларов) в виде корпоративных налогов.

Штрафы включали 400 млн евро в соответствии с законами блока о защите данных и 3,4 млрд евро в соответствии с антимонопольным законодательством, Законом о цифровых рынках и Законом о цифровых услугах в отношении технологических гигантов Apple, Google, Meta, X и TikTok.

Американские бизнес-лидеры возмущены тем, как Брюссель якобы превратил свои цифровые правила в источник дохода, придавая штрафам большее значение, чем налогам. Рамки ЕС включают Общий регламент по защите данных, Закон о цифровых рынках, Закон о цифровых услугах и Закон об искусственном интеллекте, которые влияют на то, как компании обрабатывают данные.

Последнее столкновение произошло вслед за штрафом в размере около 120 миллионов евро, наложенным на X Илона Маска за предполагаемую «обманчивую» систему синих галочек и нарушения в прозрачности рекламы. Маск заявил: «ЕС следует упразднить и вернуть суверенитет отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов».

Несколько американских политиков также присоединились к лагерю Маска, чтобы публично осудить Брюссель, в том числе госсекретарь Марко Рубио, который

назвал штраф против X «нападением иностранных правительств на все американские технологические платформы и американский народ».

Вице-президент Дж. Д. Вэнс пошел еще дальше в своих высказываниях, заявив, что ЕС принимает жесткие меры в отношении X, потому что он не участвует в цензуре. «Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за отказ от цензуры», — написал он в X.

Маск ответил: «Большое спасибо», поблагодарив Вэнса за поддержку.

Законодатели ЕС защищают законы и штрафы

Несмотря на продолжающуюся критику со стороны США, европейские чиновники защищают стратегию блока и настаивают на том, что строгое регулирование необходимо и оправдано. Бас Эйкхаут, сопредседатель партии «Зеленые» в Европейском парламенте, заявил POLITICO, что Комиссия должна «жестко» применять законы о цифровых технологиях, независимо от того, как громко протестуют американские чиновники.

«Они должны просто применять закон, а это значит, что им нужно быть более жесткими», — сказал Эйкхаут. Он добавил, что ЕС должен чувствовать себя уверенно в своем лидерстве в области регулирования, заявив, что блок является «единственным, кто борется с американскими гигантами технологической индустрии».