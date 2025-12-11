Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Eврокомиссия давит американские IT-компании конскими штрафами, идя на конфликт с Белым домом

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 14:21

Мир 0 комментариев

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг обвинил Европейский союз в подрыве экономики региона в сфере технологий, криптовалют и искусственного интеллекта путем наложения штрафов на американские технологические компании.

Армстронг заявил, что общая сумма штрафов, наложенных в 2024 году Еврокомиссией на американские IT-компании превысила общую сумму налогов, уплаченных в том же году европейскими IT-компаниями, пишет cryptopolitan.com.

«В какой-то момент, когда достаточное количество регуляторных мер приводит к штрафам, это граничит с грабежом. Вы можете получить больше штрафов от чрезмерного регулирования или вы можете иметь растущую экономику, но вы не можете иметь и то, и другое», — написал генеральный директор Coinbase.

В своем посте в X он процитировал основателя веб-платформы Agentic Godmode AI Дэвида Фанта, который сказал, что ЕС зарабатывает больше на штрафах, налагаемых на американские технологические компании, чем на налогах, уплачиваемых технологическими компаниями. Фант упомянул, что в 2024 году блок наложил штрафы на американские компании на сумму 3,8 млрд евро (4,4 млрд долларов), в то время как публичные европейские интернет-компании внесли всего 3,2 млрд евро (3,7 млрд долларов) в виде корпоративных налогов.

Штрафы включали 400 млн евро в соответствии с законами блока о защите данных и 3,4 млрд евро в соответствии с антимонопольным законодательством, Законом о цифровых рынках и Законом о цифровых услугах в отношении технологических гигантов Apple, Google, Meta, X и TikTok.

Американские бизнес-лидеры возмущены тем, как Брюссель якобы превратил свои цифровые правила в источник дохода, придавая штрафам большее значение, чем налогам. Рамки ЕС включают Общий регламент по защите данных, Закон о цифровых рынках, Закон о цифровых услугах и Закон об искусственном интеллекте, которые влияют на то, как компании обрабатывают данные.

Последнее столкновение произошло вслед за штрафом в размере около 120 миллионов евро, наложенным на X Илона Маска за предполагаемую «обманчивую» систему синих галочек и нарушения в прозрачности рекламы. Маск заявил: «ЕС следует упразднить и вернуть суверенитет отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов».

Несколько американских политиков также присоединились к лагерю Маска, чтобы публично осудить Брюссель, в том числе госсекретарь Марко Рубио, который

назвал штраф против X «нападением иностранных правительств на все американские технологические платформы и американский народ».

Вице-президент Дж. Д. Вэнс пошел еще дальше в своих высказываниях, заявив, что ЕС принимает жесткие меры в отношении X, потому что он не участвует в цензуре. «Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за отказ от цензуры», — написал он в X.

Маск ответил: «Большое спасибо», поблагодарив Вэнса за поддержку.

Законодатели ЕС защищают законы и штрафы

Несмотря на продолжающуюся критику со стороны США, европейские чиновники защищают стратегию блока и настаивают на том, что строгое регулирование необходимо и оправдано. Бас Эйкхаут, сопредседатель партии «Зеленые» в Европейском парламенте, заявил POLITICO, что Комиссия должна «жестко» применять законы о цифровых технологиях, независимо от того, как громко протестуют американские чиновники.

«Они должны просто применять закон, а это значит, что им нужно быть более жесткими», — сказал Эйкхаут. Он добавил, что ЕС должен чувствовать себя уверенно в своем лидерстве в области регулирования, заявив, что блок является «единственным, кто борется с американскими гигантами технологической индустрии».

 

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

