Исполнение мечты: подари ребенку Рождество! Новости партнеров Редакция PRESS 11 декабря, 2025 13:09 Новости партнеров

Прошло около трех недель с момента открытия «Благотворительного домика Laima» у любимых всеми рижских часов Laima. В результате более 1000 детей встретились со своими волшебниками – людьми, которые откликнулись на заветные желания.

Здесь, внутри маленького строения, своих волшебников ждут еще около сотни открыток, в которых девочки и мальчики рассказывают о своих мечтах - это простые, искренние и, как правило, очень трогательные мини-рассказы.

Как подчеркнул председатель правления Orkla Latvija Томс Дидрихсонс, «Домик благотворительности Laima» — это место, где встречаются доброта людей и мечты детей.

Домик как очно, так и онлайн ежедневно собирает людей, которые хотят подарить радость и исполнить детские мечты, и отклик в этом году действительно очень высокий. Ребята ждут книги, игрушки, велосипеды и самокаты, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты...

«Благотворительный домик Laima выражает огромную благодарность за активность в первые недели акции! Тепло и щедрость, которые мы получаем от дарителей, радуют и вселяют надежду.

Мы приглашаем каждого, кто хочет присоединиться, сделать это в ближайшие дни! Потенциальных волшебников мы призываем рассмотреть возможность подарить детям спортивный или музыкальный инвентарь, который когда-то радовал ваших детей, но был использован совсем немного и сохранился в отличном состоянии. Он принесет радость другим детям и послужит еще много лет!» — рассказывает руководитель отдела коммуникации и устойчивости Orkla Latvija Лаура Багата.

Каждый желающий еще успеет присоединиться — домик будет работать до 19 декабря.

«Благотворителям этого года свойственны искренность, активность и щедрость. Нередко один даритель выбирает сразу несколько открыток с мечтами детей или же к подарку одному ребенку добавляет дополнительные презенты для него или его братьев и сестер. Столько добра в сердцах латвийцев – это радует и восхищает.

В этом году люди посылают детям реально нечто грандиозное — мебель и такие подарки, как велосипеды, музыкальные синтезаторы и другие ценные и одновременно вдохновляющие вещи», — делится информацией Лаура Багата.

«Домик благотворительности Laima» на бульваре Бривибас, 26, ждет гостей до 19 декабря по вторникам и пятницам с 12.00 до 20.00; по субботам и воскресеньям - с 10.00 до 18.00.

Выбрать открытку с мечтой ребенка можно цспеть лично в благотворительном домике до 12 декабря, а онлайн в Интернете до 19 декабря: laimasnamins.lv.

По данным на начало декабря, рождественские подарки благодаря почте домика Laima за все годы получили 14 670 детей – а может, на данный момент уже и больше.

Быть добрым человеком приятно. Когда вы отдаете что-то на благо другому, а тем более малышу или подростку, вам этот жест возвращается огромной радостью и хорошим настроением.

Ученые доказали, что градус счастья повышается даже сильнее, когда человек что-то отдает, чем когда сам получает. Это происходит из-за того, что каждый момент, который мы тратим на благо других, разум воспринимает как отдельное хорошее событие. Самый простой рецепт счастья — творить благо.

Пусть Рождество будет светлым!

Помните сказку Иманта Зиедониса: «Тот, кто едет верхом на Синем Коне, весь мир видит синим. Черемуха для них синяя, заяц синий, даже гриб-дождевик - и тот синий. Вот почему латыши говорят: синие чудеса! Синий Конь — синее чудо. И тот, кто едет на нем верхом, видит синие чудеса».

Пусть каждый из нас найдет этого своего Синего Коня, доброго и благородного, который проведет нас мостом добра, человечности и волшебства рождественской ночи.





В эти дни вы еще можете успеть стать волшебником и подарить какому-то ребенку радость Рождества!