Китаец в Латвии открыл кафе и говорит там по-русски! «Патриоты» в шоке (5)

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 12:06

Выбор редакции 5 комментариев

"Китаец на ломаном русском рекламирует гостиницу и крогс «Райскумс» под Цесисом. Если китайцы и другие думают, что в Латвии можно развивать русификацию, то они глубоко заблуждаются! Будем бдительны. Только китайских русификаторов нам еще не хватало! Идите на фиг!"...

Такой эмоциональный пост выcтавила у себя в Фейсбуке известная в Латвии руссификаторша и депутатша Рижской думы Лиана Ланга, сообщая о замеченной безобразии в отеле Zaķīši.

Пользователи в соцсети разделили её озабоченность.

-Вот это самый опасный прецедент, когда новые мигранты начинают принимать язык предыдущих мигрантов, игнорируя язык коренного населения... Призываю бойкотировать все такие заведения, где хозяева это допускают.

-Очень плохо. Они учат латышский язык. Но когда в их кафе заходит русский, то демонстративно разговаривают с китайцем по-английски... К тому же у этого китайца жена-латышка. Тогда как так получается, что он в Цесисе говорит по-русски?

