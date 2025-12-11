Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Штрафы за нарушения, зафиксированные радарами, теперь будут выноситься по-новому: как именно? (3)

11 декабря, 2025 10:37

Начиная с 11 декабря, принятие решений по нарушениям, зафиксированным с помощью технических средств без остановки транспортного средства (таких как мобильные и стационарные фоторадары, системы кругового обзора и радары контроля средней скорости) в Госполиции станет автоматизированными. Что это значит - рассказывает rus.lsm.lv.

У наказанных автомобилистов будет право на обжалование автоматизированных решений в течение одного месяца с момента уведомления.

В полученном извещении будет указана вся необходимая информация о том, что решение было принято автоматически, а также описан порядок его обжалования.

У тех, кого коснутся автоматизированные решения, будут процессуальные гарантии:

право на получение содержательного и исчерпывающего объяснения данных, использованных при автоматизированном принятии решения, схемы принятия решения и ее последствий, а также лиц, участвовавших в принятии решения и создании системы его принятия. Конкретная информация будет приложена к решению;

право потребовать от учреждения разъяснения решения в устной или письменной форме. 

Однако это не повлияет на вступление решения в силу или на сроки. Предоставление объяснений еще не считается обжалованием решения.

Меняется то, что до сих пор полученные с радаров сведения обрабатывали и решения о наказании составляли сотрудники полиции, но впредь будет задействовано компьютерное программное обеспечение. 

Изменится и срок обжалования: до сих пор на это отводилось 10 дней.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (3)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (3)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (3)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (3)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (3)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (3)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (3)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

