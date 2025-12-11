У наказанных автомобилистов будет право на обжалование автоматизированных решений в течение одного месяца с момента уведомления.

В полученном извещении будет указана вся необходимая информация о том, что решение было принято автоматически, а также описан порядок его обжалования.

У тех, кого коснутся автоматизированные решения, будут процессуальные гарантии:

право на получение содержательного и исчерпывающего объяснения данных, использованных при автоматизированном принятии решения, схемы принятия решения и ее последствий, а также лиц, участвовавших в принятии решения и создании системы его принятия. Конкретная информация будет приложена к решению;

право потребовать от учреждения разъяснения решения в устной или письменной форме.

Однако это не повлияет на вступление решения в силу или на сроки. Предоставление объяснений еще не считается обжалованием решения.

Меняется то, что до сих пор полученные с радаров сведения обрабатывали и решения о наказании составляли сотрудники полиции, но впредь будет задействовано компьютерное программное обеспечение.

Изменится и срок обжалования: до сих пор на это отводилось 10 дней.