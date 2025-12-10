Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Победителя не судят: Позняк прокомментировал мирные переговоры по Украине (2)

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 20:00

В эфире программы Ziņu tops телеканала TV24 евродепутат, предприниматель и организатор Твиттерного конвоя помощи Украине Рейнис Позняк заявил, что Россия в мирных переговорах на уступки не особо идет, главным образом потому, что имеет опыт безнаказанности своих действий.

На вопрос ведущего, можно ли сейчас наблюдать какие-то реальные уступки, на которые в мирных переговорах идёт Россия, Позняк ответил, что таких уступок нет.

«О том и речь, тут, вероятно, правильнее было бы говорить о прекращении огня, о замораживании ситуации», — заявил он.

«Даже если Украина откажется от части своих территорий, остальной мир легитимизирует это, признает и узаконит, и простит все преступления», — продолжил Р. Позняк.

По его мнению, одна из проблем заключается в том, что Россия уже однажды осталась безнаказанной, включая то, что она сделала с латышским народом и многими другими странами после Второй мировой войны.

«Это фактически оправдает их подход, согласно которому победителя не судят, все средства хороши и все конвенции до одного места», — сказал Р. Позняк.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

