На вопрос ведущего, можно ли сейчас наблюдать какие-то реальные уступки, на которые в мирных переговорах идёт Россия, Позняк ответил, что таких уступок нет.

«О том и речь, тут, вероятно, правильнее было бы говорить о прекращении огня, о замораживании ситуации», — заявил он.

«Даже если Украина откажется от части своих территорий, остальной мир легитимизирует это, признает и узаконит, и простит все преступления», — продолжил Р. Позняк.

По его мнению, одна из проблем заключается в том, что Россия уже однажды осталась безнаказанной, включая то, что она сделала с латышским народом и многими другими странами после Второй мировой войны.

«Это фактически оправдает их подход, согласно которому победителя не судят, все средства хороши и все конвенции до одного места», — сказал Р. Позняк.