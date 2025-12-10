Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

На фоне распродажи XRP и колебаний биткоина инвесторы переходят к BZHash в поисках стабильной прибыли

Реклама Редакция PRESS 10 декабря, 2025 14:43

Реклама

На фоне масштабной распродажи XRP и продолжающейся волатильности биткоина рыночные настроения вновь погрузились в состояние неопределенности. Частая торговля со стороны крупных держателей активов сделала краткосрочные колебания цен все более труднопредсказуемыми, в результате чего многие инвесторы устали от повторяющихся взлетов и падений и поняли, что полагаться исключительно на колебания цен уже недостаточно для получения стабильной прибыли. В результате все больше фондов переходят от высоковолатильных активов к более надежным источникам дохода, и BZHash является ярким примером этой тенденции к избеганию риска. Для многих инвесторов, вместо того чтобы доверять свою судьбу непредсказуемому рынку, лучше найти стабильное решение, которое может постоянно приносить прибыль с более управляемым риском.

Почему стоит выбрать BZHash?

Компания BZHash, основанная в 2016 году и имеющая штаб-квартиру в Лондоне, Великобритания, является лицензированной в Великобритании платформой облачного майнинга. Мы предоставляем пользователям высокопроизводительные, недорогие и стабильные услуги облачного майнинга благодаря передовому оборудованию, интеллектуальным алгоритмам и глобальной облачной инфраструктуре. Наши собственные и партнерские центры обработки данных по всему миру обеспечивают стабильность корпоративного уровня, и мы строго соблюдаем местные законы и лучшие отраслевые практики для обеспечения соответствия требованиям и прозрачности операций. Выбирая BZHash, вы можете легко участвовать в стабильном и устойчивом заработке на облачном майнинге, пользуясь при этом низкими барьерами для входа и надежной глобальной сетью обслуживания.

Как начать работу с BZhash

  1. Открытие счета:

Начать работу можно за считанные минуты, просто введя свой адрес электронной почты и зарегистрировавшись.

  1. Выберите пакет:

Мы предлагаем гибкие пакеты услуг по майнингу стоимостью от 100 до 100 000 долларов, которые подойдут под ваш бюджет и цели по заработку.

Список потенциальных источников дохода от хэша BZ:

Тип контракта

Сумма инвестиций (доллары США)

Ожидаемая совокупная доходность (доллары США)

Пробный контракт

100

108

BTC (Avalon A1466)

500

539

BTC (WhatsMiner M30S)

3000

3,630

BTC (Antminer T21)

7500

10,425

BTC (Antminer S19k Pro)

20 000

29,900

BTC (WhatsMiner M56)

50 000

84,400

После активации майнинг будет запускаться автоматически, и ежедневный заработок будет зачисляться на ваш счет. Как только баланс вашего счета достигнет 100 долларов, вы сможете вывести или реинвестировать заработанные средства.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт: https://bzhash.com/

Электронная почта: info@bzhash.com

Скачайте приложение, чтобы отслеживать свои доходы в любое время.

Подведите итоги

На фоне резкого падения XRP и продолжающейся волатильности биткоина рынок полон неопределенности, и многие инвесторы устали от высокорискованных стратегий, зависящих от колебаний цен. Стремясь к более стабильной и предсказуемой доходности, средства перетекают из высоковолатильных активов в более надежные каналы получения дохода, и BZHash привлекает все больше внимания именно из-за этого спроса на активы-убежища.

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать