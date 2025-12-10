Только одно исключение: президент может провозгласить бюджет на 2026 год на следующей неделе

Президент сказал, что после получения полного пакета от парламента, за одним исключением - закона о повышении пошлины за проезд грузовиков, который он передал в парламент для повторное чтение, бюджет и сопровождающие документы могут быть провозглашены на следующей неделе.

Уже сообщалось, что 4 декабря Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого составят 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). За принятие бюджета проголосовали 52 депутата, против - 42.