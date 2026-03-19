Популярная обувная сеть латвийских магазинов начинает ликвидацию: что случилось?

Компания Euroskor Latvia сообщила LETA, что процесс ликвидации начнётся в течение следующего месяца, но не предоставила никаких дополнительных комментариев относительно причин ликвидации.

Ранее сообщалось, что в прошлом году компания Euroskor Latvia постепенно закрыла семь торговых точек, в том числе две в Вентспилсе и по одной в Салдусе, Мадоне, Кулдиге, Тукумсе и Цесисе.

В прошлогоднем отчете руководства указывалось, что к концу 2025 года розничная сеть Euroskor в Латвии состояла из двух обувных магазинов Euroskor.

Как уже сообщалось, оборот компании Euroskor Latvia в прошлом году составил 1,596 млн евро, что на 26,4% меньше, чем в 2024 году, а убытки компании увеличились на 64% и составили 334 778 евро, согласно информации с сайта Firmas.lv.

Компания зарегистрирована в 1991 году, ее акционерный капитал составляет 500 000 евро. Владельцем Euroskor Latvia является SIA AZ Holding, которым владеют Янис Андерсонс (75%), Эрик Зараховичс (20%) и Райтис Зараховичс (5%).

