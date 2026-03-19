Сегодня на Рижской объездной заработали новые радары: где именно?

На участке Рижской объездной дороги (А4) Балтезерс-Саулкалне от пересечения с автомагистралью Рига-Эргли (P4) до моста через реку Маза Югла и от пересечения с автомагистралью Улброка-Огре (P5) до путепровода над Даугавпилсской автомагистралью (А6) будет регулироваться средняя скорость.

На этих этапах устройства будут отслеживать среднюю скорость движения, обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (OCTA), технический осмотр и оплату дорожных сборов.

В этом году на государственных дорогах планируется ввести в общей сложности 17 новых участков с регулированием средней скорости. Среди них три новых участка с регулированием средней скорости на Таллиннской и Лиепайской автомагистралях начали функционировать 25 февраля этого года.

Регулирование средней скорости началось на Таллиннской автомагистрали (А1) от Витрупе до Светциемса, а на Лиепайской автомагистрали (А9) — от 10-го километра до Кагаи и от Блидене до Броцени.

12 марта контроль за соблюдением средней скорости был введен еще на шести участках, в том числе на Видземской автомагистрали (А2) от улицы Краста в Иерики до дороги Валмиера-Цесис-Драбеши (P20) или поворота на Цесис, а также на участке от Берзкрогса до кольцевой развязки Смилтене.

Аналогичным образом участки регулирования средней скорости начали действовать на Валмиерском шоссе (А3) от Сталбе до Рубене, Даугавпилсском шоссе (А6) от Дзелме до Уплеса, Вентспилсском шоссе (А10) между кольцевыми развязками возле Тукумса, а также на дороге Тинужи-Кокнесе (Р80) от Тинужи до Зиедини.

К маю планируется ввести регулирование средней скорости еще на шести участках.

Регулирование средней скорости будет введено на участке Лиепайского шоссе (А9) от Апшупе до Тилтини, на участке Рижской объездной дороги Саласпилс-Бабите (А5) за каналом Мисас до заправки «Вирши», на дороге Тинужи-Кокнесе от двухуровневого пересечения с дорогой Аугшлигатне-Скривери (Р32) до кольцевой развязки недалеко от Кокнесе.

Регулирование средней скорости будет введено также на участке главной национальной автомагистрали Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России (А12) от Варакляни до Крисцели и от Грейшкани до 108-го километра автодороги Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России, а также на участке Слока-Талси (Р128) от От Рагациемса до Клапкалнциемса.

Оборудование для контроля скорости устанавливает компания SIA "Reck" на общую сумму 1,99 миллиона евро, включая НДС. В эту сумму входит поставка и установка оборудования для контроля средней скорости транспортных средств, а также техническое обслуживание оборудования и системы в течение пяти лет. Работы финансируются Латвийским бюро автострахования (LTAB) из средств, выделенных Советом по безопасности дорожного движения.

Ранее на национальной сети автомобильных дорог существовало 16 участков с регулированием средней скорости, которые были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузовых перевозок и организации дорожного движения или запрета обгона.

Регулирование средней скорости является одним из инструментов повышения безопасности дорожного движения. Статистика аварий на 16 существующих участках с регулированием средней скорости показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе серьезных, на этих участках снижается.

Система контроля средней скорости — это автоматизированное решение для мониторинга дорожного движения, определяющее среднюю скорость транспортного средства на конкретном участке дороги на основе времени его движения. Оборудование, установленное в начале и конце контролируемого участка дороги, регистрирует время въезда и выезда транспортного средства. На основе этих данных определяется средняя скорость транспортного средства на соответствующем участке.