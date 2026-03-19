Сегодня на Рижской объездной заработали новые радары: где именно?

© LETA 19 марта, 2026 07:58

0 комментариев

Сегодня на Рижской объездной дороге со стороны Огре начинают работать два новых участка с регулированием средней скорости, сообщила компания «Латвийские государственные дороги» (LVC).

На участке Рижской объездной дороги (А4) Балтезерс-Саулкалне от пересечения с автомагистралью Рига-Эргли (P4) до моста через реку Маза Югла и от пересечения с автомагистралью Улброка-Огре (P5) до путепровода над Даугавпилсской автомагистралью (А6) будет регулироваться средняя скорость.

На этих этапах устройства будут отслеживать среднюю скорость движения, обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (OCTA), технический осмотр и оплату дорожных сборов.

В этом году на государственных дорогах планируется ввести в общей сложности 17 новых участков с регулированием средней скорости. Среди них три новых участка с регулированием средней скорости на Таллиннской и Лиепайской автомагистралях начали функционировать 25 февраля этого года.

Регулирование средней скорости началось на Таллиннской автомагистрали (А1) от Витрупе до Светциемса, а на Лиепайской автомагистрали (А9) — от 10-го километра до Кагаи и от Блидене до Броцени.

12 марта контроль за соблюдением средней скорости был введен еще на шести участках, в том числе на Видземской автомагистрали (А2) от улицы Краста в Иерики до дороги Валмиера-Цесис-Драбеши (P20) или поворота на Цесис, а также на участке от Берзкрогса до кольцевой развязки Смилтене.

Аналогичным образом участки регулирования средней скорости начали действовать на Валмиерском шоссе (А3) от Сталбе до Рубене, Даугавпилсском шоссе (А6) от Дзелме до Уплеса, Вентспилсском шоссе (А10) между кольцевыми развязками возле Тукумса, а также на дороге Тинужи-Кокнесе (Р80) от Тинужи до Зиедини.

К маю планируется ввести регулирование средней скорости еще на шести участках.

Регулирование средней скорости будет введено на участке Лиепайского шоссе (А9) от Апшупе до Тилтини, на участке Рижской объездной дороги Саласпилс-Бабите (А5) за каналом Мисас до заправки «Вирши», на дороге Тинужи-Кокнесе от двухуровневого пересечения с дорогой Аугшлигатне-Скривери (Р32) до кольцевой развязки недалеко от Кокнесе.

Регулирование средней скорости будет введено также на участке главной национальной автомагистрали Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России (А12) от Варакляни до Крисцели и от Грейшкани до 108-го километра автодороги Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России, а также на участке Слока-Талси (Р128) от От Рагациемса до Клапкалнциемса.

Оборудование для контроля скорости устанавливает компания SIA "Reck" на общую сумму 1,99 миллиона евро, включая НДС. В эту сумму входит поставка и установка оборудования для контроля средней скорости транспортных средств, а также техническое обслуживание оборудования и системы в течение пяти лет. Работы финансируются Латвийским бюро автострахования (LTAB) из средств, выделенных Советом по безопасности дорожного движения.

Ранее на национальной сети автомобильных дорог существовало 16 участков с регулированием средней скорости, которые были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузовых перевозок и организации дорожного движения или запрета обгона.

Регулирование средней скорости является одним из инструментов повышения безопасности дорожного движения. Статистика аварий на 16 существующих участках с регулированием средней скорости показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе серьезных, на этих участках снижается.

Система контроля средней скорости — это автоматизированное решение для мониторинга дорожного движения, определяющее среднюю скорость транспортного средства на конкретном участке дороги на основе времени его движения. Оборудование, установленное в начале и конце контролируемого участка дороги, регистрирует время въезда и выезда транспортного средства. На основе этих данных определяется средняя скорость транспортного средства на соответствующем участке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

