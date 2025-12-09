Один работяга на 26 чиновников: больше всего рабочих мест занято на госслужбе

Из всех доступных в Латвии рабочих мест (занятых и свободных) 2,1% были свободными, из них в общественном секторе - 2,8%, а в частном - 1,8%. В третьем квартале 2025 года в Латвии было 888 500 занятых рабочих мест, что по сравнению с третьим кварталом 2024 года больше на 2700 (0,3%). Число занятых рабочих мест в общественном секторе за год выросло на 2600, (0,9%), а в частном секторе - на 100 (0,01%). Иными словами, на каждого нового работника в частном бизнесе приходится 26 новых чиновников и госслужащих.

Наибольший удельный вес свободных рабочих мест был в основной группе профессий специалистов - 3,8%, в основной группе квалифицированных рабочих и ремесленников - 2,9%, а также в основной группе простых профессий - 2,2%.

По отраслям наибольший удельный вес свободных рабочих мест был в госуправлении - 6,3%, в сфере административных и сервисных служб - 2,9%, в сфере электро-, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха - 2,8%, в сфере транспорта и хранения - 2,5%.

По регионам в третьем квартале этого года наибольший удельный вес свободных рабочих мест был в Риге - 2,8%, или 13 600 мест, а наименьший удельный вес свободных рабочих мест наблюдался в Латгале - 1,1%, или 700 мест.

В Земгале были свободны 1,4% (900) рабочих мест, а в Видземе и Курземе удельный вес свободных рабочих мест был одинаковым - по 1,2%, или 1000 мест.