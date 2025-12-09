Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Один работяга на 26 чиновников: больше всего рабочих мест занято на госслужбе

9 декабря, 2025

LETA

В третьем квартале этого года в Латвии было приблизительно 19 200 свободных рабочих мест, что на 3700, или 16,1%, меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частности, в общественном секторе было 8400 свободных рабочих мест, что на 2300 (21,9%) меньше, чем в третьем квартале 2024 года, а в частном секторе - 10 800 свободных рабочих мест, что на 1400 (11,1%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из всех доступных в Латвии рабочих мест (занятых и свободных) 2,1% были свободными, из них в общественном секторе - 2,8%, а в частном - 1,8%. В третьем квартале 2025 года в Латвии было 888 500 занятых рабочих мест, что по сравнению с третьим кварталом 2024 года больше на 2700 (0,3%). Число занятых рабочих мест в общественном секторе за год выросло на 2600, (0,9%), а в частном секторе - на 100 (0,01%). Иными словами, на каждого нового работника в частном бизнесе приходится 26 новых чиновников и госслужащих. 

Наибольший удельный вес свободных рабочих мест был в основной группе профессий специалистов - 3,8%, в основной группе квалифицированных рабочих и ремесленников - 2,9%, а также в основной группе простых профессий - 2,2%.

По отраслям наибольший удельный вес свободных рабочих мест был в госуправлении - 6,3%, в сфере административных и сервисных служб - 2,9%, в сфере электро-, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха - 2,8%, в сфере транспорта и хранения - 2,5%.

По регионам в третьем квартале этого года наибольший удельный вес свободных рабочих мест был в Риге - 2,8%, или 13 600 мест, а наименьший удельный вес свободных рабочих мест наблюдался в Латгале - 1,1%, или 700 мест.

В Земгале были свободны 1,4% (900) рабочих мест, а в Видземе и Курземе удельный вес свободных рабочих мест был одинаковым - по 1,2%, или 1000 мест.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

