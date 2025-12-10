Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Россию запретят звонить из «недружественных стран», заявил Путин

10 декабря, 2025 14:17

"Володя, сними трубку... Сними же!"

Правительство РФ занимается внедрением блокировки телефонных звонков из "недружественных" стран. Об этом, а также о других мерах, принимаемых под эгидой борьбы с телефонным мошенничеством, во вторник, 9 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Выступая в режиме видеоконференции, он назвал в числе "предметных решений в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством", которые ранее предложили в СПЧ, "блокировку вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях", а также маркировку звонков. Путин указал, что все эти предложения "учтены и внедряются правительством".

По его словам, первый пакет мер "по защите граждан в цифровой среде" уже принят, разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах - третий.

Эти же шаги упомянул в тот же день и вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, рассказывая журналистам о подготовленном правительством втором пакете мер "по защите граждан от мошенников", передает ТАСС.

По его словам, в числе порядка 20 инициатив планируется ввести запрет на международные входящие звонки "без согласия абонента" и их обязательную маркировку. Также предполагается ввести детские сим-карты, с которыми родители получат возможность "защитить детей от нежелательного контента" без необходимости подачи дополнительных заявлений.

В последние месяцы на фоне лоббирования государственного мессенджера Max российские власти последовательно вводят ужесточения, касающиеся работы мессенджеров и других онлайн-сервисов, а также телефонной связи. Так, в августе в РФ ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. После этого в Госдуме заявили, что мошенники якобы перешли на стационарную связь и в рамках борьбы с ними предложили рассмотреть идею блокировки международной связи на стационарных телефонах.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сервис видеосвязи от Apple - FaceTime, обосновав это тем, что его якобы используют в преступных целях. В ноябре министерство цифрового развития РФ сообщило, что возвращающимся из-за границы гражданам будут на сутки блокировать мобильный интернет и отправку СМС.

В последней редакции перечня "недружественных", с точки зрения российских властей, значатся 47 государств и территорий. В том числе, это страны Евросоюза, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Украина и Черногория.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

