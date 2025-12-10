В Россию запретят звонить из «недружественных стран», заявил Путин

Выступая в режиме видеоконференции, он назвал в числе "предметных решений в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством", которые ранее предложили в СПЧ, "блокировку вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях", а также маркировку звонков. Путин указал, что все эти предложения "учтены и внедряются правительством".

По его словам, первый пакет мер "по защите граждан в цифровой среде" уже принят, разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах - третий.

Эти же шаги упомянул в тот же день и вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, рассказывая журналистам о подготовленном правительством втором пакете мер "по защите граждан от мошенников", передает ТАСС.

По его словам, в числе порядка 20 инициатив планируется ввести запрет на международные входящие звонки "без согласия абонента" и их обязательную маркировку. Также предполагается ввести детские сим-карты, с которыми родители получат возможность "защитить детей от нежелательного контента" без необходимости подачи дополнительных заявлений.

В последние месяцы на фоне лоббирования государственного мессенджера Max российские власти последовательно вводят ужесточения, касающиеся работы мессенджеров и других онлайн-сервисов, а также телефонной связи. Так, в августе в РФ ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. После этого в Госдуме заявили, что мошенники якобы перешли на стационарную связь и в рамках борьбы с ними предложили рассмотреть идею блокировки международной связи на стационарных телефонах.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сервис видеосвязи от Apple - FaceTime, обосновав это тем, что его якобы используют в преступных целях. В ноябре министерство цифрового развития РФ сообщило, что возвращающимся из-за границы гражданам будут на сутки блокировать мобильный интернет и отправку СМС.

В последней редакции перечня "недружественных", с точки зрения российских властей, значатся 47 государств и территорий. В том числе, это страны Евросоюза, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Украина и Черногория.