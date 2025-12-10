Только не трёх поросят: Фонд интеграции просит дарить подарки на Рождество мусульманским детям

"Приближается Рождество, которое для нас, латышей, является днём рождения Иисуса или, иначе говоря, торжественным событием. Уже десятый год подряд Фонд интеграции общества (SIF) перед праздниками призывает дарить подарки детям из уязвимых групп. Только одна маленькая деталь: речь идёт не о латышских детях и не о сиротах, даже не об украинских беженцах. SIF призывает дарить подарки детям просителей убежища!

На сайте SIF написано: «Дети больше всего радуются подаренным книгам, настольным и развивающим играм, игрушкам, куклам, мягким вещам, вещам для творчества и спорта, сладостям и маленьким сюрпризам».

Что мы знаем об этих детях? Во-первых, большинство из них в возрасте 15–17 лет. Во-вторых, сайт PMLP (Управления по делам гражданства и миграции) показывает, что основные страны происхождения просителей убежища в 2024 году — Таджикистан, Афганистан, Индия, Бангладеш, Россия. В-третьих, SIF хочет таким образом одарить минимум 100 просителей убежища.

Два года назад просили 150 подарков — для детей из Афганистана, Белоруссии, Ирака, России, Сирии, Турции, Нигерии и Конго.

На сайте SIF можно прочитать душераздирающее: «Многие из этих детей уже ходят в латвийские школы и детские сады, начинают учить латышский язык, заводят друзей и постепенно обретают чувство принадлежности к этой стране, однако в праздничные дни особенно остро ощущают тоску по дому».

То есть латышские дети вынуждены находиться в одних и тех же группах детского сада и классах школы вместе с просителями убежища из стран третьего мира.

Ещё один интересный момент: из пяти основных стран 2024 года христианской, пожалуй, можно назвать только Россию (в которой к 2050 году треть населения будут мусульманами). 97,5 % жителей Таджикистана — мусульмане; в Бангладеше 91 % мусульман и 8 % индуистов; в Индии 80 % индуистов и 14 % мусульман; в Афганистане почти 100 % населения — мусульмане.

Поскольку в этих странах Рождество в основном не празднуют (пока ещё кроме России), любопытно, почему SIF так активно хочет одаривать этих детей именно на христианский праздник. Что говорит об этом ислам?

Мусульманам запрещено праздновать Рождество, потому что это подражание неверным. Украшать дом на Рождество — значит присоединяться к неверным в праздновании их праздника. В эти дни мусульманин не должен ни праздновать, ни украшать, ни готовить особые блюда — иначе он присоединяется к празднованию неверных, а это, без сомнения, харам (запрещено).

Многие классические и современные салафитские авторитеты (например, Ибн Таймийя и Ибн Усаймин) подчёркивают один главный принцип: мусульманину недопустимо любое участие в религиозных праздниках не-мусульман. Обоснование строится на хадисе: «Тот, кто подражает какому-либо народу, становится одним из них».

«Религия, которую принимает Аллах, — только ислам — полная покорность Аллаху» (Аль-Имран, 19). «О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан в друзья; они друзья только друг другу. А тот из вас, кто обратится к ним (в дружбе), тот один из них» (Сура аль-Маида, 5:51).

Из приведённых цитат ясно: мусульманину запрещено поддерживать такие контакты с неверными, которые могут привести к компромиссу в религиозных убеждениях.

Для мусульманина Рождество — обычный, ничем не примечательный день. Участие в празднике даже под социальным давлением или из дружеских чувств расценивается как поддержка христианской веры.

«Тот, кто делает что-либо из этого, совершает грех — независимо от того, делает ли он это, чтобы подражать им, быть с ними дружелюбным, из стыда отказаться или по любой другой причине, потому что это своего рода компромисс с религией Аллаха ради удовольствия других, а это поднимает дух неверных и делает их гордыми своей религией» (Фетвы Ибн Усаймина, 3/44).

Мусульманину нельзя даже помогать готовиться к празднику — например, помогать кому-то украшать дом или торговать подарками и украшениями. Если ребёнку-мусульманину нравится украшенная ёлка, но не сам праздник — всё равно такая ёлка не может стоять в доме мусульманина! Даже если праздник не отмечается, установка ёлки — это проявление уважения к религиозным символам не-мусульман, а это запрещено.

И самое лучшее: инициатива SIF по своей сути является харамом, потому что правоверный мусульманин не имеет права ни дарить, ни принимать подарки на Рождество.

Например, в Лондоне слово «Рождество» уже стало чуть ли не ругательством. Во имя разнообразия и инклюзивности его заменили на термин «праздники», «волшебство праздников», «зимние посиделки» и т. п. Отдельные продавцы на рождественских ярмарках в Лондоне говорят, что им прямо запретили использовать слово «Рождество».

Если ярмарку назвать «рождественской», сколько людей тогда не смогут её посетить? В Лондоне лишь треть жителей — белые британцы. Предатель британского народа, премьер-министр Кир Стармер публично уклонился от ответа на вопрос, остаётся ли Великобритания христианской страной.

Интересно, что бы на этот вопрос ответила наша собственная паломница к папе римскому Силиня? LSM совсем недавно опросило 100 депутатов Сейма, и по результатам можно сделать вывод, что идеологически «Новое единство» такое же левое, как и «Прогрессивные». Я бы не удивился, услышав от Силини: «Будем инклюзивными, да здравствует разнообразие, и вообще — Аллах, благослови Латвию!»

В заключение Мыслимый эксперимент: что было бы, если какой-нибудь религиозный христианин решил подарить просителям убежища крестики или распятия? Или классную футболку с надписью «Иисус — Господь»? Или жареную свинину?

Мне непонятно, зачем дарить подарки представителям идеологии (религии), враждебной латышам и европейцам в целом (...). И всё это поддерживает, на мой взгляд, антигосударственная группировка «Хочу помогать беженцам».

Всё это можно было бы списать на попытку интегрировать беженцев в латвийскую культуру и традиции. Но разве это «разнообразно» и «инклюзивно» — заставлять мусульманина участвовать в любом рождественском праздновании, если сам Аллах сказал пророку: «Тот, кто подражает какому-либо народу, становится одним из них»?

Кто в итоге победит: желание «Прогрессивных» быть разнообразными и инклюзивными или желание SIF превратить афганцев, эритрейцев, турок и прочих в латышей?", - пишет Браун.