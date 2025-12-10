Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Зеленский согласен провести выборы в Украине, но при одном условии (2)

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 15:15

Выбор редакции 2 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы и баллотироваться на новый срок, если для этого будут созданы условия. Об этом он сообщил 9 декабря, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Италию, передаёт «РБК-Украина».

Зеленский назвал «абсолютно неадекватными» предположения о том, что украинская власть сознательно затягивает военный конфликт для сохранения полномочий. По его словам, проведение голосования возможно лишь при наличии гарантий безопасности для граждан и при наличии законодательных механизмов, обеспечивающих легитимность процедуры.

«Чтобы провести выборы, есть два вопроса. Первый — безопасность: как это сделать под ударами, ракетами. Второй — законодательная основа», — отметил президент.

Зеленский обратился к США и европейским партнёрам с просьбой содействовать созданию условий для проведения голосования. «Я готов к выборам. Более того, прошу США и европейские страны обеспечить безопасность. Тогда в течение 60–90 дней Украина будет готова к их проведению», — сказал он.

Глава государства также призвал Верховную Раду подготовить изменения в законодательство о выборах на период военного положения. «Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнёров и депутатов и готов идти на выборы», — подчеркнул он.

В соответствии с украинским законодательством выборы, включая президентские, не могут проводиться во время действия военного положения. Оно было введено в феврале 2022 года после начала полномасштабных боевых действий и с тех пор неоднократно продлевалось. Дополнительные сложности создаёт тот факт, что часть территории страны находится под контролем России.

На фоне продолжающегося конфликта в Украине не состоялись парламентские выборы, запланированные на октябрь 2023 года, а также президентские выборы, которые в мирное время должны были пройти в марте 2024 года. Это стало поводом для заявлений российских властей и государственных СМИ о «нелегитимности» полномочий Зеленского.

Президент США Дональд Трамп ранее также призывал Киев перейти к проведению выборов. 9 декабря в интервью Politico он заявил: «Думаю, пришло время. Сейчас важный момент для проведения выборов. Они используют войну, чтобы их не проводить, но, думаю, у украинского народа должен быть выбор».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (2)

Животные 19:29

Животные 2 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Важно 18:48

Важно 2 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

История и культура 18:42

История и культура 2 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

Важно 18:24

Важно 2 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Животные 18:23

Животные 2 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Мир 18:19

Мир 2 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 2 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать