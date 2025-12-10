Зеленский назвал «абсолютно неадекватными» предположения о том, что украинская власть сознательно затягивает военный конфликт для сохранения полномочий. По его словам, проведение голосования возможно лишь при наличии гарантий безопасности для граждан и при наличии законодательных механизмов, обеспечивающих легитимность процедуры.

«Чтобы провести выборы, есть два вопроса. Первый — безопасность: как это сделать под ударами, ракетами. Второй — законодательная основа», — отметил президент.

Зеленский обратился к США и европейским партнёрам с просьбой содействовать созданию условий для проведения голосования. «Я готов к выборам. Более того, прошу США и европейские страны обеспечить безопасность. Тогда в течение 60–90 дней Украина будет готова к их проведению», — сказал он.

Глава государства также призвал Верховную Раду подготовить изменения в законодательство о выборах на период военного положения. «Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнёров и депутатов и готов идти на выборы», — подчеркнул он.

В соответствии с украинским законодательством выборы, включая президентские, не могут проводиться во время действия военного положения. Оно было введено в феврале 2022 года после начала полномасштабных боевых действий и с тех пор неоднократно продлевалось. Дополнительные сложности создаёт тот факт, что часть территории страны находится под контролем России.

На фоне продолжающегося конфликта в Украине не состоялись парламентские выборы, запланированные на октябрь 2023 года, а также президентские выборы, которые в мирное время должны были пройти в марте 2024 года. Это стало поводом для заявлений российских властей и государственных СМИ о «нелегитимности» полномочий Зеленского.

Президент США Дональд Трамп ранее также призывал Киев перейти к проведению выборов. 9 декабря в интервью Politico он заявил: «Думаю, пришло время. Сейчас важный момент для проведения выборов. Они используют войну, чтобы их не проводить, но, думаю, у украинского народа должен быть выбор».