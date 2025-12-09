Русские работают бесплатно, страной управляют иностранцы: фейки о Латвии на белорусском ТВ

Белорусское государственное телевидение регулярно рассказывает о Латвии. В конце ноября на его Первом канале в передаче «Тренды» были сюжеты сразу на несколько тем подряд. Первая новость — якобы латвийское правительство решила выставить на аукцион оставшуюся государственную собственность, чтобы сократить государственный долг.

Речь идет о возможности котировать на бирже акции крупных государственных компаний. Как известно, правительство уже несколько лет рассматривает идею привлечения частного капитала к части государственных и муниципальных предприятий, чтобы получить средства для развития и улучшить их управление — подобно тому, как это давно делается, например, в Литве и Эстонии.

Из-за сопротивления отдельных партий решения не были приняты. Всегда подчеркивалось, что на биржу будет выведена лишь небольшая часть акций. Более 50 процентов — а значит, контроль над предприятием — всегда останется в руках государства или самоуправления.

На белорусском об этом не рассказывают. Источником информации там является лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс. Судя по всему, в сюжет вмонтирован фрагмент из видео, которые партия регулярно публикует в социальных сетях на латышском и на русском языках.

Шлесерс в этом сюжете перечисляет несколько предприятий, которые якобы будут приватизированы, и пугает ростом тарифов: «Это означает, что если Latvenergo и Рижскую ГЭС продадут, то каждый житель Латвии будет платить больше по тарифам за электроэнергию. Каждый месяц будет приходить более дорогой счет, потому что это уже будут частные предприятия».

Никто не собирается полностью отдавать публичные компании в частные руки, и нет никаких оснований связывать котирование акций на бирже с автоматическим удорожанием услуг.

Сюжет завершается рассуждениями ведущего передачи о Латвии: якобы многие представители власти здесь уже давно имеют двойное гражданство.

В последние годы двойное гражданство — Латвии и США — было только у бывшего премьера Кришьяниса Кариньша, однако кремлевская пропаганда уже годы распространяет утверждение, что Латвией руководят иностранцы.

Этот миф помогали множить и местные политики, например, лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов и тот же Шлесерс. Он в социальных сетях в свое время высказывал подозрения о якобы двойном гражданстве экс-президента Эгила Левитса.

В подобном стиле в последнее время были созданы и несколько других сюжетов Первого канала Белорусского телевидения о Латвии.

В них рассказывают, например, что практически умерло сельское хозяйство Латвии — его якобы уничтожили погодные условия и собственное правительство, которое не желает помогать. Зелёный курс, якобы доводит фермеров и других предпринимателей до банкротства. Заявления телевизионного канала в этих сюжетах усиливаются за счет мнений «экспертов» и политиков, взятых из различных латвийских СМИ и интернет-платформ — чем негативнее, тем лучше.

В студии — три сбежавших из Латвии пропагандиста

В совершенно другом формате несколько недель назад о Латвии рассказывал Четвертый канал Белорусского государственного телевидения в Гродно. Гродно — это белорусский город недалеко от границ Литвы и Польши: «О балтийской политике поговорим с теми, кто знает о ней не понаслышке. Впервые в нашей студии люди, которые предпочли Беларусь».

В часовой передаче говорят, что в Беларусь переезжают многие латвийцы, однако в студии видны те же самые три сбежавших из Латвии пропагандиста, которые регулярно выступают на российских и белорусских каналах: Роман Самуль, обвиняемый в участии в прокремлевской преступной организации «Антифашисты Балтии» и её преступлениях, предупрежденный в свое время службами безопасности моряк Константин Рудаков и бывший депутат Рижской думы от Русского союза Латвии Юрий Алексеев.

На Белорусском телевидении Алексеев рассказал, что недавно в этой стране он получил политическое убежище.

Алексеева в Латвии судят за действия, направленные против суверенитета государства. Прокурор по делу считает, что возглавляемый Алексеевым портал Imhoclub в свое время получал деньги из РФ с целью усиления влияния соседней страны в Латвии. В передаче на нем был свитер с надписью «CCCP».

Все приглашенные в студию повторяли привычные нарративы Кремля: страны Балтии враждуют между собой, являются более русофобскими, чем другие, и полностью зависят от западных стран.

Самуль, например, рассказывает о положении русских в Латвии: «Нас могут терпеть, если мы работаем бесплатно — хорошо, тогда могут потерпеть. Если мы хотим жить, создавать семьи, отправлять детей в школу, тогда нас всячески будут выдавливать».

В свою очередь, подчинение Западу якобы подтверждается тем, как в Латвии принимаются законы: «Но что, например, происходит в главном законодательном органе Латвии? Приходит по электронной почте законопроект на английском языке. Сидят девочки в подвалах Сейма и переводят. Затем его передают депутатам».

Самуль также рассказывает, что депутаты видят законопроект впервые незадолго до голосования: «За полчаса до голосования дают 18 страниц мелким шрифтом. Законопроект. Как вам кажется, можно ли за полчаса прочитать, вникнуть во все нюансы, даже если ты юрист? Я тоже думаю, что нельзя».

Конечно, все это является неправдой. Никакие законопроекты не переводятся, их разрабатывают в министерствах, правительстве, затем в комиссиях Сейма. В Сейме все законы рассматриваются и принимаются в трех или в двух чтениях.

Также в этой студии прозвучал уже упомянутый миф о том, что Латвией руководят иностранцы. Самуль солгал, что о Вайре Вике-Фрейберге латвийское общество узнало только на следующий день после ее избрания президентом. В свою очередь, Рудаков рассказывал, что она даже не знала латышского языка: «Она же присягу читала с листочка, потому что не знала тогда латышского языка. Вопросов нет, язык выучила, но на момент избрания ее родным языком был английский. Ни в коем случае не латышский».

Это полная чушь. Вике-Фрейберга, которая регулярно подвергалась нападкам российской пропаганды, выросла в латышской семье, сохранила, развивала и изучала родной язык всю жизнь.

В конце передачи в студии прозвучали намеки, что страны Балтии якобы запустили дроны на Петербург, поэтому жителям Балтии следует молить бога, чтобы РФ и Беларусь не отреагировали соответствующим образом.