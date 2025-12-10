Мороз вернётся. К выходным Латвию накроет снег

В четверг и в ночь на пятницу сохранится тёплая погода — в большинстве районов страны пройдут дожди. В пятницу ветер сменится на северный и северо-восточный, температура начнёт понижаться, а местами выглянет солнце.

«Ночь на субботу принесёт мороз до -8 °C, немного теплее будет только на побережье Курземе», — отмечают синоптики.

В субботу и воскресенье холод сохранится по всей стране. Во многих местах пойдёт снег, и на дорогах появится устойчивая гололедица. Автоводителям советуют быть особенно внимательными в утренние часы.

На следующей неделе в Латвию снова придёт потепление: температура воздуха поднимется до +5…+9 °C, а осадки будут преимущественно в виде дождя. По предварительным прогнозам, подобные погодные условия сохранятся и в рождественский период.