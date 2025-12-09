Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страны ЕС согласовали «перераспределение миграционной нагрузки»

9 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

Европейские страны согласовали сразу несколько законопроектов, касающихся контроля миграции и облегчения депортации нелегальных мигрантов. В частности, государства ЕС смогут строить миграционные центры за пределами Европы и возвращать мигрантов в третьи страны на основании двусторонних соглашений. В Брюсселе утвердили и список «безопасных стран», куда мигрантов можно депортировать в ускоренном порядке.

Расмус Стоклунд, министр по делам иммиграции и интеграции Дании:

«Теперь у нас есть правовая база, позволяющая государствам ЕС совместно с третьими странами создавать центры приёма и другие подобные решения. Это чрезвычайно важно для того, чтобы изменить фундаментальные недостатки нынешней системы предоставления убежища. Мы говорим уже много лет говорим о том, что она не работает, что мы помогаем не тем людям и не помогаем тем, кто действительно нуждается, и не можем контролировать миграцию в Европу. Так что сегодня мы сделали важный шаг вперёд».

Также государства Евросоюза договорились об объёме так называемого «пула миграционной солидарности» на следующий год: это механизм перераспределения миграционной нагрузки внутри блока.

Таким образом, из стран, где ситуация наиболее тяжёлая — Греции, Испании, Италии и Кипра — можно будет переселит 21 тысячу мигрантов, на что будет выделено 420 млн евро.

Это меньше, чем предполагалось изначально: в Еврокомиссии считали, что ежегодно требуется не менее 30 тысяч переселений и 600 млн евро. Однако, поскольку механизм заработает лишь летом, он охватит лишь половину года.

Страны ЕС могут внести свой вклад в пул солидарности путем переселения, финансовых взносов или «альтернативных мер»: предоставление своих сотрудников, помощь в строительстве центров приема. Каждой стране выделяется квота в зависимости от численности её населения и ВВП, и она может сама решать, какие меры ей предпринимать.

Четыре страны — Австрия, Польша, Хорватия и Чехия — получили полное освобождение от взносов на переселение и финансовых взносов в фонд солидарности, поскольку было сочтено, что они «столкнулись с тяжёлой миграционной ситуацией».

Конкретные обязательства каждого государства не раскрываются до окончательного утверждения «пула солидарности», намеченного на 16 декабря. По данным источников в ЕС, большинство стран выбрали финансовые взносы.

