Нет места сомнениям: спасатели должны четко отвечать о войне в Украине (2)

© LETA 9 декабря, 2025 20:54

Новости Латвии 2 комментариев

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Иварс Наркутс на заседании Подкомиссии по всеобъемлющей обороне Сейма рассказал, что во время собеседований комиссии VUGD будущим спасателям задают также вопросы и о войне в Украине, и если ответы вызывают сомнения, таких людей на службу не принимают.

По словам Наркутса, комиссия задаёт разные вопросы, например, как оценивается вторжение России в Украину. Он пояснил: когда появляется ощущение, что нужно уточнить взгляды кандидата, вопрос задают, чтобы в службу приходили лояльные государству люди. Бывают случаи, когда потенциальный сотрудник уклоняется от ответа. Тогда комиссия просит уточнить, кого кандидат считает виновным в развязывании войны.

- Если человек «колеблется», стало быть, он не готов к службе, - сказал Наркутс.

Он отметил, что иногда ответы бывают очень расплывчатыми. В таких случаях командиру дополнительно указывают обратить внимание на этого сотрудника в период испытательного срока. Но бывали случаи, когда кандидатов вообще не утверждали на службу, потому что комиссия приходила к выводу, что человек не будет готов работать на благо государства, подчеркнул Наркуц.

Он также сообщил, что VUGD несколько лет сталкивалась с проблемой нехватки кадров, и в отдельные периоды число вакансий превышало 10%. Службе всё равно приходилось обеспечивать ежедневную работу, но росло недовольство сотрудников, так как людей приходилось переводить в другие подразделения.

Когда повысилась зарплата и начали выплачивать специальную доплату в 300 евро, интерес к службе вырос, и «сейчас фактически люди стоят в очереди». По состоянию на 9 декабря в службу принято 170 человек, сообщил Наркутс. Число вакантных должностей сокращается, и мы можем обеспечивать качественные услуги для населения, добавил заместитель начальника VUGD.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (2)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

