По словам Наркутса, комиссия задаёт разные вопросы, например, как оценивается вторжение России в Украину. Он пояснил: когда появляется ощущение, что нужно уточнить взгляды кандидата, вопрос задают, чтобы в службу приходили лояльные государству люди. Бывают случаи, когда потенциальный сотрудник уклоняется от ответа. Тогда комиссия просит уточнить, кого кандидат считает виновным в развязывании войны.

- Если человек «колеблется», стало быть, он не готов к службе, - сказал Наркутс.

Он отметил, что иногда ответы бывают очень расплывчатыми. В таких случаях командиру дополнительно указывают обратить внимание на этого сотрудника в период испытательного срока. Но бывали случаи, когда кандидатов вообще не утверждали на службу, потому что комиссия приходила к выводу, что человек не будет готов работать на благо государства, подчеркнул Наркуц.

Он также сообщил, что VUGD несколько лет сталкивалась с проблемой нехватки кадров, и в отдельные периоды число вакансий превышало 10%. Службе всё равно приходилось обеспечивать ежедневную работу, но росло недовольство сотрудников, так как людей приходилось переводить в другие подразделения.

Когда повысилась зарплата и начали выплачивать специальную доплату в 300 евро, интерес к службе вырос, и «сейчас фактически люди стоят в очереди». По состоянию на 9 декабря в службу принято 170 человек, сообщил Наркутс. Число вакантных должностей сокращается, и мы можем обеспечивать качественные услуги для населения, добавил заместитель начальника VUGD.