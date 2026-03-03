Он пояснил, что решение о прекращении работы было принято после внезапного изменения условий аренды, и не удалось договориться о новом сотрудничестве в этих помещениях. Также, учитывая сезонную ситуацию в ресторанной отрасли в начале года, дальнейшая работа в данном помещении стала невозможной и экономически нецелесообразной. Поэтому было принято решение освободить помещение, добавил владелец ресторана.

Астичс отметил, что помещение компания покинула в феврале этого года. В настоящее время школа рестораторов продолжает работу — будущие повара и кондитеры находятся на практике, а теоретические занятия проходят дистанционно. Он пояснил, что у школы есть партнёры, с которыми можно будет договориться о проведении мастер-классов, и выразил надежду, что учебный год курсы смогут завершить в новых помещениях.

Что касается ресторана Ferma, ищутся решения, чтобы ресторан мог продолжить свою работу в другой локации. На вопрос, может ли ресторан закрыться навсегда, Астичс ответил, что «не хотелось бы так думать, этот год хороший, и я верю, что в ближайшее время для ресторана найдутся новые помещения. Возможно, формат будет иной, но я не сдаюсь».