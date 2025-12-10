«Мы сеем ненависть и пожнем бурю»: Биркавс о ситуации в Латвии

Говоря о различиях между странами Балтии, Биркавс делает критическое сравнение: “Эстонцы думают о будущем, литовцы — о настоящем. А мы думаем о прошлом”. Он подчёркивает, что подобная ориентированность может быть опасной: “Мы идем вперед с поднятым красно-бело-красным флагом и смотрим назад. Так можно свернуть себе шею”.

Биркавс также высказывается против привычки искать внешних виновников — будь то СССР, Россия или сейчас русские. Он подчеркивает: “Пришло время посмотреть на себя!”

По словам Биркавса, у общества сформировалась иллюзорная уверенность в защищённости после вступления в НАТО.

“Я абсолютно уверен, что в тот момент, когда нас приняли в НАТО, мы должны были забыть, что мы в НАТО”, — отмечает он.

Он напоминает о финском подходе, где после событий 1939–1940 годов на протяжении десятилетий развивалась концепция комплексной безопасности. В Латвии же внимание фактически сведено к военной сфере, тогда как гражданская, экономическая, цифровая, социальная и психологическая составляющие остаются в тени. Биркавс подчёркивает: “Военные — на них я полагаюсь, это добросовестные люди, и вместе с НАТО они сделают свое дело. Но если НАТО разрушится? И, к сожалению, слышны всякие разговоры. Тогда нам уже сейчас нужно готовить структуры, которые мы автоматически берем на себя, если это случится”.

Он также описывает общественные настроения как обострённые и конфликтные, усилившиеся на фоне войны в Украине и внутренних проблем.

“Эта взаимная нетерпимость. Эта индоктринация детей в школах... Мы теряем целое поколение. Мы сеем ненависть и пожнем бурю”.

Отвечая на вопрос о надежде на сильного лидера, который мог бы изменить ситуацию, Биркавс высказывается однозначно: “Отбросьте надежды на выдающегося лидера! В Латвии он так быстро не появится — и возможно, не появится вообще”. Он считает, что вместо ожидания “мессии” необходимо укреплять партийную систему и формировать “коллективную голову”, способную мыслить стратегически.

Для преодоления застойных процессов Биркавс предлагает масштабную идею, подобную эстонской Digital Estonia. Он видит будущее страны в позиционировании Латвии как “Земли любого интеллекта” или “Земли ответственного интеллекта”. В его видении интеллект должен стать основой развития всех сфер:

“Всего одно словечко — интеллект. Искусственный интеллект. Поющий интеллект. Художественный интеллект. Экономический интеллект. Интеллект везде”.

Он подчёркивает, что центральное значение имеет именно “ответственность”, дефицит которой, по его словам, Латвия так и не преодолела со времён восстановления независимости.