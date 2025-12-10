У кабанов нашли синее сало — и это совсем не смешно!

Расследование показало: животные наелись родентицида — приманки для грызунов, окрашенной в ярко-синий цвет. Виновник — вещество дипхацинон, популярный яд первого поколения, использование которого в Калифорнии жёстко ограничили ещё в 2024 году.

По словам специалиста Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы Райана Борбора, мясо любого дикого животного может быть заражено, если зверь контактировал с ядом: «Охотники должны знать: если в районе использовали родентициды — дичь могла получить дозу токсина».

Опасность в том, что дипхацинон накапливается в тканях и сохраняется даже после тепловой обработки. Он блокирует переработку витамина K, вызывая внутренние кровотечения — отсюда громкие случаи гибели хищников по всему миру: от орлов и рыси до горных львов и исчезающего пятнистого сычика.

Проблема не новая: первых «синих свиней» находили ещё десять лет назад. Но в 2025-м охотники заметили тревожный тренд — животные целенаправленно ищут отравленные овсяные приманки, которые фермеры используют против белок. В итоге синеет только жир, а мясо остаётся привычного розового цвета — что делает находку ещё более коварной.

Учёные напоминают: неконтролируемое использование пестицидов давно бьёт и по людям. Ряд исследований связывают их воздействие с диабетом, падением фертильности, нарушениями развития мозга у детей и повышением онкологических рисков.