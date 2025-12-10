Медики бьют тревогу! Пик гриппа ожидается к Рождеству

Главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале отмечает, что болезнь протекает остро и нередко тяжело.

«Грипп начинается резко — высокая температура до 40, головная боль, ломота, боль в глазах, сухой режущий кашель. Это болезнь, которая буквально приковывает к постели», — подчеркнула Розентале.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Удре сообщила, что доля положительных тестов выросла почти вдвое: с 9,1% до 18,1%. Это означает, что эпидемический порог превышен и вспышка началась раньше, чем в прошлые годы.

Медики предупреждают: пик ещё впереди, вероятно, в конце декабря. В группе риска — пожилые, дети и люди с хроническими заболеваниями. Врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать первые симптомы и сделать прививку, если она ещё не сделана.

«Вакцинированные болеют легче и без осложнений. Ежегодно во время эпидемии от гриппа умирают от 40 до 100 человек», — напомнила Байба Розентале.

Вакцины пока доступны, и врачи призывают не ждать, а защитить себя и близких уже сейчас.