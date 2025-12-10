Осадки и ветер — по всей стране. Температура до +10 °C!

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +5 до +10 °C. Самое тёплое время суток прогнозируется во второй половине дня в Курземе и вечером в центральной части страны.

«Самая высокая температура, зарегистрированная 10 декабря в истории наблюдений, составляла +8,9 °C и была зафиксирована в Колке в 1964 году», — напомнили синоптики.

В Риге также ожидаются осадки, наиболее дождливое время — после полудня. Ветер будет слабым, а во второй половине дня станет умеренным южным и сменится на юго-западный. Вечером температура поднимется до +9 °C.

С юго-запада к стране приближаются атмосферные фронты. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1009–1012 гектопаскалей.