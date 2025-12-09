В ведомстве отметили, что при определении пропорций тарифов на 2027 год необходимо учитывать, что расходы издателей прессы не должны увеличиться более чем на 10%, подчеркнули в министерстве.

Минсообщения поясняет, что 28 августа на встрече с представителями Латвийской ассоциации издателей прессы была достигнута договоренность, согласно которой в 2026 году расходы издателей на доставку абонированной прессы не увеличатся. Минсообщения обязалось подготовить для передачи на утверждение соответствующие предложения.

В соответствии с законом о почте плата за услуги по доставке прессы разделена на две части, одну из которых платит издатель прессы, а вторая покрывается из средств государственного бюджета Минсообщения.

Сейчас раздельный платеж издателей поставщику универсальной почтовой услуги (УПУ) рассчитывается как процент от тарифа: в городах - 8,93% за экземпляр и 124,6% за килограмм, на остальной территории Латвии - 7,89% за экземпляр и 110,41% за килограмм (без НДС).

Поправки предусматривают, что с 1 января следующего года в городах платеж будет начисляться в размере 7,44% от тарифа на одну единицу печатного издания и 151,16% от тарифа на один килограмм, а на остальной территории Латвии - 6,57% от тарифа на одну единицу печатного издания и 133,94% от тарифа на один килограмм.

В соответствии с тарифным проектом ГАО "Latvijas pasts" планируется, что в следующем году доставка подписных печатных изданий за штуку увеличится с 0,7 до 0,84 евро, а доставка абонированных печатных изданий за килограмм сократится с 1,48 до 1,22 евро.

По прогнозам, для оплаты государственной доли раздельного платежа за доставку прессы в 2026 году потребуется 8,325 млн евро, тогда как в бюджете предусмотрено лишь 1,367 млн евро, что указывает на нехватку средств.

Если дополнительное финансирование не будет найдено, это может создать риски для обеспечения доставки прессы в установленном качестве и сроках, а также повлиять на бюджеты 2026 и 2027 годов. Учитывая изменения на почтовом рынке и объемы отправлений, в ноябре 2025 года Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила проект новых тарифов ГАО "Latvijas pasts", отмечают в министерстве.

В ведомстве отметили, что для снижения затрат рассматривался вариант пересмотра требований к качеству услуг за счет сокращения дней доставки посылок с пяти до трех. Однако реализовать этот вариант в 2025 и 2026 годах невозможно, поскольку требования к поставщику УПУ - ГАО "Latvijas pasts", выбранному КРОУ в конкурсном порядке, - установлены на пять лет, до 31 декабря 2026 года. В течение этого периода регулятор не может изменить требования, так как закон о почте не предусматривает такой возможности.

При этом 20 ноября Сейм поддержал поправки к закону о почте, которые позволяют без конкурса продлить обязательства "Latvijas pasts" по оказанию УПУ еще на два года - до 31 декабря 2028 года. Законопроект также предусматривает право КРОУ с 1 января 2027 года изменять требования к качеству УПУ, в том числе сократить количество дней доставки в неделю с пяти до трех.

Как сообщалось, тарифы "Latvijas pasts" на УПУ с 1 января вырастут в среднем на 9%.