«Украина проиграла войну?» Ответы Трампа на вопросы POLITICO: Европа, Путин, НАТО

Даша Бернс: Ваша команда ведет переговоры с Путиным и Зеленским, предлагая различные варианты мирного соглашения. Какая страна сейчас находится в более выгодном положении на переговорах?

Президент Трамп: Ну, в этом нет никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо более крупная страна. Это война, которая никогда не должна была произойти. Честно говоря, она не произошла бы, если бы я был президентом, и она не происходила в течение четырех лет. Эм, я наблюдал за этим и сказал: «Вау, они создадут здесь проблемы». И это началось, и, честно говоря, могло бы перерасти в третью мировую войну. Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, что если бы я не был президентом, могла бы начаться Третья мировая война. Я думаю, что у вас была бы гораздо большая проблема, чем сейчас, но и сейчас это большая проблема. Это большая проблема для Европы. И они не справляются с ней хорошо.

Бернс: Вчера вечером вы сказали, что не уверены, устраивает ли президента Зеленского последнее предложение, что он не готов. Я... я слышал от ваших советников около Дня Благодарения, что, по их мнению, это дело может быть завершено к концу праздников, но оно все еще не завершено. Зеленский несет ответственность за задержку прогресса, или что там происходит?

Трамп: Ну, он должен прочитать предложение. Он еще не... на самом деле, он еще не прочитал его.

Это по состоянию на вчерашний день. Может быть, он прочитал его за ночь. Было бы хорошо, если бы он его прочитал. Знаете, много людей гибнет. Так что было бы очень хорошо, если бы он его прочитал. Его людям предложение понравилось. Его заместителям, его высшим чиновникам, им оно понравилось, но они сказали, что он его еще не прочитал. Я думаю, он должен найти время, чтобы прочитать его.

Бернс: Как вы думаете, пора ли Украине провести выборы?

Трамп: Да. Я так думаю. Прошло много времени. Это, э-э... не очень хорошо. Да, я думаю, что пора. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ... должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия.

Бернс: В воскресенье ваш сын, Дональд Трамп-младший, ответил на вопрос репортера о том, уйдете ли вы из Украины, и ваш сын сказал, что, по его мнению, вы можете это сделать. Это верно?

Трамп: Нет, это неверно. Но и не совсем неверно. Мы должны... знаете, они должны играть по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, это нелегко с Россией, потому что Россия имеет преимущество... верхнюю руку. И всегда имела. Она гораздо больше. В этом смысле она гораздо сильнее. Я очень высоко ценю Украину... очень высоко... Я очень высоко ценю народ Украины и вооруженные силы Украины за их храбрость, за их борьбу и все такое. Но знаете, в какой-то момент размеры обычно берут верх. А это огромные размеры, когда вы посмотрите на цифры.

Это не та война, которая должна была произойти. Это война, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Так печально, что погибли миллионы людей, много, много солдат. Знаете, в прошлом месяце они потеряли 27 000 солдат и несколько человек из-за ракет, запущенных в Киев и другие места.

Знаете, это нас не касается. Наша страна больше не платит никаких денег с тех пор, как Байден так глупо дал им 350 миллиардов долларов. И знаете, если бы он не дал их, возможно, произошло бы что-то другое.

Но Путин не уважал Байдена, и он не уважал Зеленского, не любил Зеленского. Они действительно ненавидят друг друга. И часть проблемы в том, что они действительно очень сильно ненавидят друг друга, знаете ли. И им очень трудно пытаться договориться. Это труднее, чем в большинстве случаев. Я урегулировал восемь войн, это девятая. Это то, чем я занимаюсь. Я заключаю сделки. Эта сложная. Одна из причин — огромная ненависть между Путиным и Зеленским.

Бернс: Украина... вы думаете, Украина проиграла эту войну?

Трамп: Ну, они потеряли территорию задолго до того, как я пришел сюда. Они потеряли целую полосу побережья. Посмотрите на карты. Я у власти уже 10 месяцев. Если вернуться на 10 месяцев – они с тех пор потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли.

Бернс: В настоящее время в Европе царит единодушное мнение, что они хотят продолжать поддерживать Украину, пока она не выиграет эту войну.

Трамп: Пока они не падут, да... Ну, тогда они должны поддерживать ее.

Бернс: Это реалистично, по вашему мнению?

Трамп: Европа... Я дружелюбен со всеми ними. Я люблю их всех. У меня нет настоящих врагов. Но я их очень хорошо знаю... Они не справляются со своей работой. Европа во многих отношениях не справляется со своей работой.

Они много говорят, но не производят [оружия]. А война продолжается уже четыре года, задолго до того, как я пришел сюда. Это не моя война. Это война Джо Байдена. И единственная причина, по которой я действительно забочусь об этом, заключается в том, что я ненавижу видеть, как убивают молодых, красивых людей. В основном поэтому я и вмешался.

Бернс: Ну, ваша администрация только что обнародовала новую стратегию национальной безопасности, которая вызвала шок во всей Европе. В стратегии говорится, что ключевым элементом американской внешней политики должно быть «сопротивление текущей траектории Европы в европейских странах». Насколько европейские лидеры должны готовиться к тому, что ваша администрация будет... будет настаивать на перестройке политики континента?

Трамп: Если все будет продолжаться так, как сейчас, Европы не будет... По моему мнению, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными. Их иммиграционная политика — это катастрофа. У нас тоже была катастрофа, но я смог ее предотвратить. Знаете, сейчас через наши границы не проходит ни один человек, ноль, уже семь месяцев. Мы прошли путь от миллионов людей — в некоторых случаях миллионов людей в месяц — до миллионов людей до нуля.

Бернс: Европа не такая.

Трамп: Наоборот. В Европу приезжают люди со всех концов света. Не только из Ближнего Востока, они приезжают из Конго, огромное количество людей приезжает из Конго. И что еще хуже, они приезжают из тюрем Конго и многих других стран. Но они [европейцы] хотят быть политкорректными и не хотят отправлять их обратно туда, откуда они пришли.

Я любил Париж. Но сейчас это совсем не то место, ччто раньше. Если посмотреть на Лондон, то там мэр по имени Хан. Некомпетентный мэр, ужасный, злобный, отвратительный мэр. И Лондон стал другим. Я люблю Лондон и ненавижу смотреть на то, что с ним происходит.

Бернс: Сможем ли мы увидеть ваше участие, например, в европейских выборах?

Трамп: Я хочу управлять Соединенными Штатами. Я не хочу управлять Европой.

НАТО называет меня папочкой. Я имею в виду, что у меня есть много чего сказать по этому поводу. Послушайте, я поднял ВВП с 2% до 5%; они и 2% не платили, а 5% они платят. Но Европа разрушается.

Бернс: Вы бы рассмотрели возможность участия в некоторых из этих выборов, чтобы... чтобы поставить лидеров, которые, по вашему мнению, подходят лучше?

Трамп: Ну, я бы поддержал людей, которые не нравятся многим европейцам. Я поддерживал Виктора Орбана. В Южной Америке это Милей, Аргентина. Он проигрывал на выборах, я поддержал его, и он одержал убедительную победу.

Бернс: Можно представить, что некоторые лидеры в Европе немного напуганы вашей позицией и европейцами...

Трамп: Нет, они должны быть напуганы тем, что они делают со своими странами. Они разрушают свои страны и... Послушайте, это люди, которые мне нравятся. Я с ними лажу. Вы... вы это знаете. Но они не могут допустить, чтобы это произошло, и дело доходит до такой точки, когда уже невозможно исправить ситуацию. Наступит момент, и он уже очень близок... Это будет означать, что они больше не будут сильными странами, или они будут...

Бернс: Это означает, что они... они больше не будут союзниками?

Трамп: Знаете, это зависит. Они, очевидно, изменят свою идеологию, потому что приезжающие к ним люди имеют совершенно иную идеологию. Это сделает их гораздо слабее.

Я думаю, они сами не знают, что делать. Европа не знает, что делать.

Бернс: Похоже, вы хотите увидеть довольно серьезные изменения в Европе.

Трамп: Ну, я думаю, они должны выслать людей, которые въехали в страну нелегально.

Бернс: Я хочу спросить о НАТО...

Трамп: Знаете, если посмотреть на Швецию, Швеция была известна как самая безопасная страна в Европе... Теперь она известна как очень небезопасная... ну, довольно небезопасная страна. Это невероятно. Швеция стала совершенно другой страной.

Бернс: А Швеция совсем недавно вступила в НАТО. Одно из положений национальной стратегии безопасности гласит, что США должны стремиться изменить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвратить его реальное расширение. Есть ли в НАТО страны, которые, по вашему мнению, не должны входить в альянс?

Трамп: ... Я имею в виду, что есть страны, которые создают трудности для НАТО. Не то чтобы они не должны были быть в альянсе. Я думаю, что хорошо, что они в нем есть. Турция — один из примеров. Эрдоган — мой друг. Всякий раз, когда у них [европейцев] возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что сами не могут с ним разговаривать. Он — непростой человек. Мне он очень нравится. Я думаю, что он построил сильную страну, сильную армию. Но им трудно с ним общаться, и они просят меня позвонить ему. И я звоню ему, и мы всегда находим решение. Он освободил некоторых людей, которые были арестованы и провели годы в судах и т. д. И я сказал, знаете, вы должны их освободить, и он это сделал. Он, знаете, очень отличается от многих других лидеров, но им с ним трудно. Но знаете, им не должно быть с ним трудно.

Бернс: Должно ли НАТО прекратить принимать новых членов? Должно ли НАТО остановиться на том, что есть сейчас?

Трамп: У меня задолго до Путина было понимание, что Украина не войдет в НАТО. А теперь они настаивают... Знаете, когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал, что хочет двух вещей. Он хочет вернуть Крым и стать членом НАТО. И он сказал это не очень вежливо. Знаете, он... он великий продавец. Я называю его П. Т. Барнумом. Вы знаете, кто такой П. Т. Барнум, верно? Он мог продать любой продукт в любое время. Это было его выражение: «Я могу продать любой продукт в любое время». Это было правдой. Он... он заставил, э-э, мошенника Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это ему принесло... Принесло ему. Около 25 процентов его страны пропало.

Бернс: Ну, я действительно считаю, что ваш подход к Европе... сильно отличается от подхода ваших предшественников.

Трамп: Я просто хочу видеть сильную Европу. Когда они позволяют миллионам людей вливаться в их страны, многие из этих людей совершают ужасные преступления. И снова, посмотрите на Швецию. Я не критикую Швецию. Я люблю Швецию. Я люблю шведский народ. Но они превратились из страны, свободной от преступности, в страну, где сейчас много преступности. Посмотрите на Германию. Германия была страной без преступности, и Ангела совершила всего две большие ошибки, зато какие - иммиграция и энергетика...

