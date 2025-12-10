«Не торопитесь и не называйте PIN-коды», — предупреждает полиция

«Каждую неделю у людей выманивают от 460 до 500 тысяч евро. К концу ноября — почти 20 миллионов. Это уже больше, чем за весь прошлый год», — отметила Слядзе.

Чаще всего мошенники звонят, представляясь полицейскими, банковскими сотрудниками или операторами мобильной связи. Их цель — вызвать панику и выведать данные. Любой разговор о деньгах или имуществе, подчеркнула Слядзе, должен насторожить.

Эксперты советуют при малейшем подозрении просто положить трубку и перезвонить в банк или полицию по официальным номерам. По словам специалиста CERT.LV Гинтса Малкалниетиса, реальных ситуаций, когда требуется срочная реакция в течение часа, практически не бывает.

Опасность представляют и фальшивые SMS — так называемый смишинг. Мошенники рассылают сообщения с поддельными ссылками, заставляя людей вводить PIN-коды Smart-ID. Особенно часто злоумышленники маскируются под Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), присылая уведомления о штрафах.

Инженер-программист Элвис Страздиньш напомнил: «PIN2 никогда не запрашивается при идентификации. Если страница его требует — это обман. И всегда проверяйте адрес сайта: если не csdd.lv, значит, это не CSDD».

Растёт и число жертв инвестиционных схем и «пирамид», где обещают быструю прибыль. «Люди отдают сотни тысяч евро, веря в мифические платформы с собственной криптовалютой», — предупредил Малкалниетис.

Слядзе призвала семьи чаще говорить о таких случаях и особенно следить за пожилыми родственниками. «Иногда людям просто не хватает внимания, и именно это внимание им дают мошенники. Они звонят каждый день, поддерживают разговор и создают ощущение заботы», — добавил эксперт CERT.LV.