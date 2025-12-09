Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Быстро издадим законы! Силиня вышла на тропу войны с мошенниками

9 декабря, 2025 16:48

LETA

В сотрудничестве государства с финансовой отраслью, а также технологическими и телекоммуникационными компаниями можно существенно снизить риски финансового мошенничества и более эффективно защитить общество, заявила сегодня после заседания Совета по развитию финансового сектора (СРФС) премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что случаи финансового мошенничества продолжают учащаться, создавая значительную нагрузку на население и банки. "По-прежнему не хватает достаточных инструментов, которые обеспечивали бы защиту от разнообразных методов, используемых мошенниками", - подчеркнула Силиня.

Поэтому сегодня на заседании СРФС достигнута договоренность о том, что изменениям в законах, в том числе в законе об электронной связи и уголовном законе, необходимо обеспечить максимально быстрое продвижение, чтобы сократить возможности мошенников и обезопасить людей.

Как сообщалось, на прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии 1,69 млн евро - это одна из крупнейших сумм ущерба за неделю в последнее время.

Целью деятельности СРФС является согласование и совершенствование сотрудничества между государственными органами и частным сектором для содействия устойчивому развитию финансового сектора и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и пролиферации.

В соответствии с положением о СРФС его членами являются премьер-министр (председатель совета), министр экономики, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр финансов, министр юстиции, генеральный прокурор, президент Банка Латвии, начальник Службы финансовой разведки, председатель правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли, президент Латвийской ассоциации страховщиков, председатель правления Латвийской ассоциации платежных услуг и учреждений электронных денег, руководитель ассоциации "FinTech Latvija" и президент Латвийской конфедерации работодателей.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

2 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

2 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

2 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

2 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

2 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

2 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

2 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

