Она отметила, что случаи финансового мошенничества продолжают учащаться, создавая значительную нагрузку на население и банки. "По-прежнему не хватает достаточных инструментов, которые обеспечивали бы защиту от разнообразных методов, используемых мошенниками", - подчеркнула Силиня.

Поэтому сегодня на заседании СРФС достигнута договоренность о том, что изменениям в законах, в том числе в законе об электронной связи и уголовном законе, необходимо обеспечить максимально быстрое продвижение, чтобы сократить возможности мошенников и обезопасить людей.

Как сообщалось, на прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии 1,69 млн евро - это одна из крупнейших сумм ущерба за неделю в последнее время.

Целью деятельности СРФС является согласование и совершенствование сотрудничества между государственными органами и частным сектором для содействия устойчивому развитию финансового сектора и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и пролиферации.

В соответствии с положением о СРФС его членами являются премьер-министр (председатель совета), министр экономики, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр финансов, министр юстиции, генеральный прокурор, президент Банка Латвии, начальник Службы финансовой разведки, председатель правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли, президент Латвийской ассоциации страховщиков, председатель правления Латвийской ассоциации платежных услуг и учреждений электронных денег, руководитель ассоциации "FinTech Latvija" и президент Латвийской конфедерации работодателей.