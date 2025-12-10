По данным регулятора, домашние хозяйства платили в среднем 54,56 евро за мегаватт-час, а предприятия — 40,79 евро. В счёт за газ включаются цена топлива, плата за услуги распределения и передачи, а также акциз и НДС.

«Рост для населения и снижение для бизнеса связаны с разной динамикой закупочных контрактов и сезонными корректировками», — отмечают в SPRK.

В октябре на европейской бирже Title Transfer Facility (TTF) средняя цена газа упала до 32,01 евро за мегаватт-час — это минимальный показатель года. Ценовое снижение объясняется прогнозами более тёплой погоды в Северной Европе и высоким уровнем газовых запасов.

В Латвии средняя оптовая цена, по которой торговцы закупали газ, в сентябре достигла 36,82 евро за MWh — на 2% больше, чем годом ранее. На рынке сейчас действуют 13 поставщиков газа для предприятий, из которых пять — также для частных клиентов: Latvijas gāze, Latvenergo, Elenger, Alexela и MVBK.

SPRK отмечает, что активность по смене поставщиков снижается: среди юридических лиц — 10% против 27% годом ранее, а среди населения — лишь 2% против 3,8% в 2024 году.