Боролся с огнем до последнего вздоха: трагедия из-за свечки в венке?

9 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

В Улброке оборвалась жизнь мужчины, который до последнего пытался потушить возникший в его жилище пожар. Человек слишком долго находился в дыму, и, к сожалению, окружающим не удалось его спасти, сообщает программа Degpunktā. Первыми на улице Пелду прибыли сотрудники Государственной и муниципальной полиции, которые ещё до приезда пожарных эвакуировали жителей дома.

«В одной из квартир был обнаружен человек, который не мог самостоятельно передвигаться и находился в лежачем состоянии. Совместно с сотрудниками Государственной полиции человек был вынесен наружу, а по прибытии работников Государственной пожарно-спасательной службы был обеспечен общественный порядок вокруг дома», — сообщил представитель муниципальной полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис.

Пожар начался на третьем этаже здания, где, по словам соседей, живёт пожилая пара. Женщина в выходные уехала, а мужчина остался дома один. Юрий живёт прямо рядом и вечером услышал за стеной пикающий звук, похожий на сигнал дымового датчика. Выйдя на лестничную клетку, он шума не услышал, на стук сосед не откликался, а входная дверь была заперта:

«Пока я сходил за телефоном и вернулся, дверь уже была открыта. Но он снова зашёл в квартиру. В комнате всё горело. Он сказал, что нужно вызвать спасателей. Я сказал, чтобы он выходил, но он не вышел. Я стучал к другим соседям, чтобы эвакуировались. Он так и не вышел.»

Находиться в лестничной клетке было уже невозможно, и Юрий вместе с соседями вышел из дома. Вернуться за домашними животными уже не было возможности — они остались в квартире.

«Для тушения и спасательных работ были использованы пять единиц техники, всего работали 17 пожарных. На месте происшествия были эвакуированы 9 жителей, двое спасены, а один, к сожалению, погиб. В горящей квартире был найден погибший человек», — рассказал пожарный.

Пожарные напоминают, что в первую очередь нужно звонить спасателям, а уже потом оценивать свои возможности тушить огонь. В большинстве случаев неподготовленный человек не может справиться с пожаром, разве что, например, горит мусор в металлической урне — тогда пламя не может так легко распространяться, и можно попробовать использовать огнетушитель.

«Важно не переоценивать свои способности и не сравнивать себя с профессиональными пожарными, которые знают, как ликвидировать возгорание. Пожар может стать неконтролируемым буквально за минуты или даже секунды. При горении обычных бытовых предметов выделяются очень вредные химические вещества, которые могут вызвать сильное помутнение сознания или даже смерть после всего нескольких вдохов, даже если поначалу кажется, что дым неопасен», — отмечает пожарный.

«Человек не курил, может, свечка в венке или что-то подобное. Когда я открыл дверь, то горело там, где стоит стол со стульями», — предполагает сосед.

Что именно стало причиной трагедии, предстоит выяснить правоохранителям, но стоит напомнить, что в предпраздничное время чрезвычайно много пожаров случается именно из-за оставленных без присмотра свечей. Свечи в венках, на ёлках или где-либо ещё можно зажигать только находясь рядом и постоянно следя за ними.

«Если ёлка настоящая — даже если искусственная — она может быть опасной, но особенно легко воспламеняется живая ель, которая уже подсохла. Она горит очень хорошо, огонь распространяется быстро и сильно, поэтому у себя дома я предпочитаю не использовать открытый огонь на ёлке», — подчёркивает пожарный.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

