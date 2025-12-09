Боролся с огнем до последнего вздоха: трагедия из-за свечки в венке?

«В одной из квартир был обнаружен человек, который не мог самостоятельно передвигаться и находился в лежачем состоянии. Совместно с сотрудниками Государственной полиции человек был вынесен наружу, а по прибытии работников Государственной пожарно-спасательной службы был обеспечен общественный порядок вокруг дома», — сообщил представитель муниципальной полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис.

Пожар начался на третьем этаже здания, где, по словам соседей, живёт пожилая пара. Женщина в выходные уехала, а мужчина остался дома один. Юрий живёт прямо рядом и вечером услышал за стеной пикающий звук, похожий на сигнал дымового датчика. Выйдя на лестничную клетку, он шума не услышал, на стук сосед не откликался, а входная дверь была заперта:

«Пока я сходил за телефоном и вернулся, дверь уже была открыта. Но он снова зашёл в квартиру. В комнате всё горело. Он сказал, что нужно вызвать спасателей. Я сказал, чтобы он выходил, но он не вышел. Я стучал к другим соседям, чтобы эвакуировались. Он так и не вышел.»

Находиться в лестничной клетке было уже невозможно, и Юрий вместе с соседями вышел из дома. Вернуться за домашними животными уже не было возможности — они остались в квартире.

«Для тушения и спасательных работ были использованы пять единиц техники, всего работали 17 пожарных. На месте происшествия были эвакуированы 9 жителей, двое спасены, а один, к сожалению, погиб. В горящей квартире был найден погибший человек», — рассказал пожарный.

Пожарные напоминают, что в первую очередь нужно звонить спасателям, а уже потом оценивать свои возможности тушить огонь. В большинстве случаев неподготовленный человек не может справиться с пожаром, разве что, например, горит мусор в металлической урне — тогда пламя не может так легко распространяться, и можно попробовать использовать огнетушитель.

«Важно не переоценивать свои способности и не сравнивать себя с профессиональными пожарными, которые знают, как ликвидировать возгорание. Пожар может стать неконтролируемым буквально за минуты или даже секунды. При горении обычных бытовых предметов выделяются очень вредные химические вещества, которые могут вызвать сильное помутнение сознания или даже смерть после всего нескольких вдохов, даже если поначалу кажется, что дым неопасен», — отмечает пожарный.

«Человек не курил, может, свечка в венке или что-то подобное. Когда я открыл дверь, то горело там, где стоит стол со стульями», — предполагает сосед.

Что именно стало причиной трагедии, предстоит выяснить правоохранителям, но стоит напомнить, что в предпраздничное время чрезвычайно много пожаров случается именно из-за оставленных без присмотра свечей. Свечи в венках, на ёлках или где-либо ещё можно зажигать только находясь рядом и постоянно следя за ними.

«Если ёлка настоящая — даже если искусственная — она может быть опасной, но особенно легко воспламеняется живая ель, которая уже подсохла. Она горит очень хорошо, огонь распространяется быстро и сильно, поэтому у себя дома я предпочитаю не использовать открытый огонь на ёлке», — подчёркивает пожарный.