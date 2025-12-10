Пятикратная выгода! EuroBasket принёс Латвии 52 миллиона евро прибыли

Согласно исследованию, проведённому по международно признанной методике, прямое влияние турнира составило почти 83 миллиона евро, а косвенное — ещё 51,5 миллиона. Совокупный экономический эффект превысил 130 миллионов евро.

«Каждый вложенный в организацию евро вернул экономике 5,3 евро», — говорится в докладе о влиянии EuroBasket.

Организация чемпионата, включая проведение жеребьёвки и Генеральной ассамблеи Международной федерации баскетбола (FIBA), обошлась в 18,3 миллиона евро, из которых около 10 миллионов составило государственное софинансирование. В виде налогов в бюджет вернулось 15,5 миллиона евро.

Турнир проходил в Риге с 27 августа по 14 сентября и собрал 195 101 зрителя. Игры посетили президенты Германии, Финляндии и Грузии, а также премьер-министр Эстонии. Победу одержала сборная Германии, обыгравшая Турцию в финале, бронзу взяла Греция.

Экономический вклад иностранных болельщиков оценён в 59 миллионов евро, местных — в 12,4 миллиона. В среднем каждый гость, проведший в Риге несколько дней, потратил 1103 евро. В организации турнира участвовали Рижское самоуправление и частные предприятия.