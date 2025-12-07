"Переход на обучение на государственном языке происходил три года, но в реальности лишь с нынешнего года обучение проводится полностью на латышском языке. Ясно, что пройдёт ещё какое-то времечко, пока те дети, что в этом году первый год учатся только на латышском языке и ранее учились билингвально, смогут влиться в латышскоязычную среду", - сказал он.

Кирсис заявил следующее: "Это бюджетный приоритет "Единства" №1. У нас есть пакет, чтобы усиливать это внедрение латышскости в школах. Упор будет сделан на директора - мы ему дадим возможность получить финансирование и делить класс на группы, чтобы можно было лучше освоить язык в классах, где детей меньше".

Кроме того, школам обещают финансирование на внеклассные мероприятия, например, дискуссионные клубы, куда приглашать известных людей, на поездки в кино.

Ещё вице-мэр обещает, что "в это входит и цель поощрения латышскости в детских садах, например, если сейчас в группе один педагог и две нянечки, то идёт к тому, что будут два педагога и одна нянечка, чтобы педагоги могли более целенаправленно работать с детьми".

Кирсис считает, что уже в детском саду нужно давать детям хорошие знания латышского, потому что это основа основ - в школе мы позднее боремся с тем, что происходило раньше.

"Вот направления, к чему мы идём. И ясно, что это потребует времени. В апреле Минобрнауки по всей Латвии организует как бы диагностическую работу, тогда посмотрим, как пойдёт - будем проводить коррекционные действия, будет реорганизация школьной сети, например, садики для национальных меньшинств, где заполненность меньше, присоединят к латышским садикам. Где будут проблемы, их будем наблюдать под лупой. Это в списке приоритетов №1 нынешнего созыва думы - нужно объединять нацию; чем более мы будем расколоты, тем слабее будем".