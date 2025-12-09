Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ни один военный поезд оккупантов не пройдет по территории Латвии: заявление Спрудса (1)

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 19:01

LETA

Ни один военный поезд оккупантов не пройдет по территории Латвии, заявил во вторник журналистам министр обороны Андрис Спрудс, комментируя дискуссии о возможном демонтаже путей в восточной приграничной зоне.

Спрудс напомнил, что укрепление границы включает в себя различные мероприятия и действия, начиная с установки препятствий, приобретения мин и артиллерийских систем, а также подготовки инфраструктуры. Соответствующей оценке подвергаются не только железные дороги, но и сухопутные пути. В сотрудничестве с Государственной пограничной охраной реализуются мероприятия плана контрмобильности и Балтийской оборонительной линии.

"Что касается путей, то, прежде всего, я могу с полной уверенностью сказать, что ни один военный поезд оккупантов не пройдет по территории Латвии", - заявил Спрудс.

Он напомнил, что Национальным вооруженным силам (НВС) было поручено оценить различные варианты ограничения мобильности. Возможный демонтаж рельсов параллельно обсуждается в правительстве, так как необходимо учитывать и другие факторы. "С точки зрения безопасности и обороны мы очень тщательно изучаем все эти вопросы. К концу года мы сделаем оценку, а в начале следующего года придем к конкретным выводам", - сказал министр.

Политик отметил, что в этом вопросе необходима координация с союзниками, как с теми, кто дислоцирован в Латвии, так и с другими странами Балтии.

Командующий НВС Каспарс Пуданс сказал журналистам, что на протяжении многих лет при разработке оперативного плана национальной обороны НВС стремились понять намерения противника, и этот анализ постоянно обновляется.

Спрудс добавил, что в настоящее время ведется работа по сооружению стены дронов на восточной границе. Эта работа ведется на двух уровнях - национальном и Европейского союза (ЕС).

На национальном уровне уже закуплены и будут закупаться беспилотники различных типов, а на восточной границе страны установлены системы акустического обнаружения.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

