Спрудс напомнил, что укрепление границы включает в себя различные мероприятия и действия, начиная с установки препятствий, приобретения мин и артиллерийских систем, а также подготовки инфраструктуры. Соответствующей оценке подвергаются не только железные дороги, но и сухопутные пути. В сотрудничестве с Государственной пограничной охраной реализуются мероприятия плана контрмобильности и Балтийской оборонительной линии.

"Что касается путей, то, прежде всего, я могу с полной уверенностью сказать, что ни один военный поезд оккупантов не пройдет по территории Латвии", - заявил Спрудс.

Он напомнил, что Национальным вооруженным силам (НВС) было поручено оценить различные варианты ограничения мобильности. Возможный демонтаж рельсов параллельно обсуждается в правительстве, так как необходимо учитывать и другие факторы. "С точки зрения безопасности и обороны мы очень тщательно изучаем все эти вопросы. К концу года мы сделаем оценку, а в начале следующего года придем к конкретным выводам", - сказал министр.

Политик отметил, что в этом вопросе необходима координация с союзниками, как с теми, кто дислоцирован в Латвии, так и с другими странами Балтии.

Командующий НВС Каспарс Пуданс сказал журналистам, что на протяжении многих лет при разработке оперативного плана национальной обороны НВС стремились понять намерения противника, и этот анализ постоянно обновляется.

Спрудс добавил, что в настоящее время ведется работа по сооружению стены дронов на восточной границе. Эта работа ведется на двух уровнях - национальном и Европейского союза (ЕС).

На национальном уровне уже закуплены и будут закупаться беспилотники различных типов, а на восточной границе страны установлены системы акустического обнаружения.